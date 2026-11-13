Європа вже визначила, хто говоритиме з Росією на мирних переговорах, – ЗМІ

Країни Євросоюзу узгодили розподіл обов'язків щодо представництва Європи на переговорах про завершення війни в Україні. Через досягнення згоди міністри блоку навряд чи повертатимуться до цього питання на найближчих зустрічах.

Як повідомив "Бабелю" на умовах анонімності посадовець ЄС, обізнаний із цим питанням, посадовці євроінституцій ведуть щоденні консультації з Києвом і між собою.

Що відомо про участь Європи у переговорах

Головні зусилля європейських партнерів зараз зосереджені на тому, щоб забезпечити безпосередню присутність Європи за переговорним столом, і за останні дні дипломатам вдалося досягти у цьому відчутного поступу.

За словами співрозмовника, досягнутий консенсус щодо розподілу обов'язків знімає потребу виносити це питання на розгляд міністрів під час найближчих офіційних засідань.

Раніше президент Зеленський закликав Європу визначитися зі своїм офіційним перемовником до кінця листопада 2026 року. Найкращою нагодою для фінального узгодження позицій глава держави назвав заплановану на 19 листопада зустріч "Коаліції охочих" у Берліні.

Київ наполягає на незмінності своєї позиції щодо необхідності повноцінної участі представників Європи у мирному процесі. Питання формату участі стало особливо актуальним на тлі нещодавніх контактів за участі міжнародних посередників.

10 – 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні консультації представників України, США та Росії, які стали першою зустріччю такого формату з лютого. Українські посадовці за підсумками раунду відзначили певний поступ у діалозі, хоча досягти конкретних домовленостей про закінчення бойових дій сторонам не вдалося.

Як вже повідомлялося, раніше серед країн блоку тривали активні дискусії щодо того, хто саме має очолити переговорну групу. Зокрема розглядалися кандидатури голови Європейської ради Антоніу Кошти, представників держав групи E3, а також очільників ключових безпекових відомств ЄС.