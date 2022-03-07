У ЄС розробили план, щоб позбутись залежності від нафти і газу з Росії
7 березня 2022 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:твітер Урсули фон дер Ляєн
Євросоюз планує швидко позбавитись залежності від російської нафти і газу. Єврокомісія представить відповідний план.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
До речі У Конгресі США думають, як відрізати Росію від імпорту нафти
Що передбачатиме план
- Розширення постачальників, перехід на трубопровідний газ,
- Інвестування ЄС у відновлювані джерела енергії,
- Підвищення енергоефективності.
Коли саме представлять план – не повідомили. Невідомо також, коли остаточно планують позбутись енергозалежності від Росії.