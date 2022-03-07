У ЄС розробили план, щоб позбутись залежності від нафти і газу з Росії

Євросоюз планує швидко позбавитись залежності від російської нафти і газу. Єврокомісія представить відповідний план.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До речі У Конгресі США думають, як відрізати Росію від імпорту нафти

Що передбачатиме план

Розширення постачальників, перехід на трубопровідний газ,

Інвестування ЄС у відновлювані джерела енергії,

Підвищення енергоефективності.

Коли саме представлять план – не повідомили. Невідомо також, коли остаточно планують позбутись енергозалежності від Росії.

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