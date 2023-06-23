Військові, сини прокурора та білоруси: хто потрапив під 11 пакет санкцій ЄС

Євросоюз схвалив 11 пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення чинних обмежень та припинення їх обходу. Попри "протести" Будапешта щодо блокування OTP банку, санкційний пакет вдалося узгодити.

Як ЄС буде слідкувати за дотриманням санкцій та хто потрапив у "чорний лист" від Євросоюзу – передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

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Протидія обходу санкцій та обмеження експорту

Як і передбачалося, новий пакет обмежень направлений на недопущення обходу вже наявних санкцій. Задля цього вводиться новий інструмент протидії обходу санкцій. Це дозволить Євросоюзу обмежити продаж та експорт санкційних товарів та послуг до третіх країн.

У разі системного порушення цих санкцій ЄС вживатиме крайніх заходів, аби позбавити Росію ресурсів, які дозволяють їй продовжувати її агресивну війну проти України.

У такому випадку Європейська Рада одноголосно прийме рішення про обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій, які вже заборонено постачати до РФ третім країнам. Євросоюз сподівається налагодити конструктивний діалог з третіми країнами.

У нас є наш посол Девід О'Салліван, який їде туди, і в ідеалі ми хотіли б спробувати розв'язувати всі питання обходу дипломатичними засобами й через роз'яснювальну роботу,

– пояснив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Новий елемент для протидії обходу санкцій

В інструментарії для протидії обходу санкцій з'явився новий елемент – переліки для обходу, критерій для включення до переліку. ЄС вдосконалив інструментарій, аби переслідувати операторів з третіх країн у разі обходу санкцій.

Новий інструмент спрямований на продукти та треті країни. Якщо всі обмеження не спрацьовують, запроваджується інше обмеження, за допомогою якого третя країна не зможе експортувати конкретний продукт з ЄС.

Ми робимо це вперше. Я думаю, що це важливий крок. Знову ж таки, це не обов'язково проти країни в цілому, це лише проти продукту, якщо ми бачимо системне обходження, і якщо ми бачимо, що всі інші інструменти не спрацювали,

– пояснив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Євросоюз посилить перевірку імпортних товарів, вироблених зі сталі у третіх країнах. Тепер третім країнам треба доводити, що сировина не походить з Росії.

"Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію та військову машину Путіна. Подолавши обхід санкцій, ми максимізуємо тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, які їй так відчайдушно потрібні, щоб дозволити їй продовжувати незаконну війну проти України", – заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Європейська Рада внесла 87 суб'єктів до списку тих, хто підтримує ВПК Росії. Євросоюз запровадить проти них суворіші експортні обмеження. Зокрема, до списку входять чотири іранські компанії, які виробляють дрони й постачають у Росію.

Також ЄС виділив інші компанії третіх країн, які беруть участь в обході торговельних обмежень, а також деякі російські організації, які займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російської армії.

11 пакет санкцій розширив список товарів, які заборонено експортувати в Росію

Крім того, 11 пакет санкцій передбачає розширення списку обмежених товарів, які можуть допомогти Росії вести війну. Тепер забороні підлягає експорт електронних компонентів, напівпровідникових матеріалів, обладнання для виробництва та тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсори енергетичних матеріалів та прекурсори хімічної зброї, оптичні компоненти, навігаційні прилади, метали, що використовуються в оборонному секторі та морське обладнання.

Також до списку увійшли компанії з Китаю, Узбекистану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сирії та Вірменії.

Високопосадовець ЄС зазначив, що Євросоюз оприлюднить перелік товарів, що підпадають під санкції, аби постачання цих товарів були заборонені й державами-партнерами.

Він також розповів 24 Каналу, що санкції є ефективними, оскільки імпорт Росією високотехнологічних товарів з ЄС та інших країн коаліції майже повністю скоротився.

Цілком очевидно, що промислове виробництво в Росії страждає. Ми знаємо, що промислове виробництво, особливо в галузях, які значною мірою залежать від імпорту, зазнає впливу, зокрема, у галузях, які є технологічно інтенсивними. Тому виробництво транспортних засобів впало на 50% у цілому за весь 2022 рік,

– пояснив європейський чиновник.

Крім того, знизилось виробництво транспортного обладнання, електроніки та оптичних приладів, апаратного забезпечення. Єдине зростання спостерігалося в низькотехнологічних галузях Росії, таких як виробництво сталі, виробництво алюмінію, текстиль і одяг.

"Відбувся обвал експорту передових технологій з ЄС і "Великої сімки" в Росію, і дуже важко замінити ці джерела іншими глобальними постачальниками", – пояснив високопосадовець.

Заборона торгівлі воєнних товарів та предметів розкоші

Євросоюз додав нові заборони на експорт воєнних та промислових товарів, а також певних предметів розкоші.

Зокрема, ЄС обмежує експорт 15 технологічних одиниць, знайдених на полі бою в Україні, або обладнання, необхідного для виробництва таких виробів.

За словами високопосадовця ЄС введення обмежень на технологічні елементи означає, що ЄС стежить за тим, щоб усі елементи, знайдені на полі бою, підлягали економічним санкціям з боку ЄС.

Ці передові технології, на які ми накладаємо нові експортні обмеження, стосуються, наприклад, сигнальних реле і частотних фільтрів. Вони використовуються в телекомунікаційних частинах глобальних навігаційних систем, камерах і радарах, які використовуються в безпілотниках,

– детально пояснив високопосадовець ЄС.

Компаніям забороняють продавати або передавати права інтелектуальної власності та комерційні таємниці, які можуть допомогти виготовленню санкційних товарів за межами Євросоюзу. Раніше це була лазівка для обходу санкцій.

Також, згідно з 11 пакетом санкцій, росіяни не зможуть імпортувати з ЄС автомобілі класу "люкс", автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 см³, а також всі електромобілі та гібриди.

Тепер до Росії забороняється постачати й деякі типи компонентів для авто. Зокрема, додаткові заборони на експорт стосуються обладнання і техніки для виробництва шин, пластмас для машин.

Минулого року ми все ще експортували з ЄС цих автомобілів на суму близько 550 мільйонів євро, які тепер підпадають під заборону експорту,

– пояснив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Заборона транзиту та доступу до портів

Євросоюз забороняє транзит більшості товарів та технологій через територію Росії, які можуть посилити військовий та оборонний сектор РФ, використовуватися в авіаційній або космічній промисловості. Цей захід також знизить ризик обходу санкцій.

Крім того, в новому пакеті санкцій ЄС забороняє перевезення товарів до ЄС вантажівками з російськими причепами та напівпричепами.

Високопосадовець ЄС на умовах анонімності розповів 24 Каналу, що причепи стали класичним випадком обходу санкцій після запровадження обмежень російських вантажівок.

Також Євросоюз блокує доступ до портів ЄС для суден, які здійснюють перевезення з судна на судно, підозрюваних у порушенні заборони на імпорт російської нафти або обмеження цін коаліції G7.

За словами високопосадовця ЄС, все більше і більше суден намагаються приховати походження нафти. Це відбувається або через перевантаження з судна на судно, або через маніпуляції з системою відстеження.

Якщо є підозра, що судно порушує санкції, або вимикає свою навігаційну систему відстеження під час транспортування російської нафти, то влада може відмовити в доступі до портів ЄС.

Також доступ до портів буде заблоковано, якщо судно не повідомляє компетентний орган принаймні за 48 годин про перехід із судна на судно, що відбувається в межах виключної економічної зони держави-члена або в межах 12 морських миль від базової лінії цього узбережжя держави-члена.

Енергетика

В 11 пакеті санкцій остаточно припинено імпорт російської нафти до Польщі та Німеччини через північну ділянку нафтопроводу "Дружба".

Однак нафта, яка походить з Казахстану чи іншої третьої країни, зможе продовжувати транзит через Росію та імпортуватися в ЄС через нафтопровід "Дружба".

Також ЄС продовжив виняток у щодо ліміту цін на сахалінську нафту для Японії до 31 березня 2024 року.

Заборона пропагандистських ЗМІ

В 11 пакету санкцій ЄС призупинив дії ліцензій на мовлення ще п'ятьох медіаресурсів: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.

Це пов'язано з тим, що ці медіа перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Росії та використовувалися для постійних пропагандистських акцій, спрямованих на політичні партії, особливо під час виборів, громадянське суспільство в ЄС та сусідніх країнах, шукачів притулку, російські етнічні меншини, гендерні меншини та функціонування демократичних інститутів в ЄС.

Відповідно до Хартії основоположних прав, ці заходи не перешкоджатимуть цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в ЄС діяльність, окрім мовлення, наприклад, дослідження та інтерв'ю.

Санкції проти військових, пропагандистів та ІТ-сфери Росії

В 11 пакеті санкцій Євросоюз запровадив нові критерії включення до переліку обмежень. Зокрема, це стосується операторів третіх країн, які систематично порушують санкції та реекспортують європейські товари до Росії.

Також новим критерієм стала співпраця російського ІТ-сектору з ФСБ або міністерством промисловості і торгівлі. Під обмеження вже потрапили дев'ять компаній.

Загалом ЄС запровадив санкції проти 104 суб'єктів – 71 фізичної особи та 33 юридичної особи. За словами високопосадовця ЄС, 40 осіб – це вищі військові чини, які тісно пов'язана з групою "Вагнера".

Це дуже відома група, яка вже підпадає під наші санкції, а також низка організацій, які постачають російським збройним силам різного роду обладнання, розробляють або виробляють таке обладнання, ракети, безпілотники, військові туристичні рюкзаки, високотехнологічні компоненти,

– пояснив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Також до нового пакета санкцій увійшли військові, яких нідерландський суд визнав винними у збитті літака MH17. Ці обмеження були зроблені в тісній координації Євросоюзу та Австралії, яка сьогодні прийняла свій власний пакет заходів.

Крім військових, під санкції потрапили особи, які займаються діяльністю на тимчасово окупованих територіях, яка підриває територіальну цілісність України.

Зокрема, це стосується суддів, які ухвалювали політично мотивовані рішення проти громадян України, осіб, відповідальних за розграбування культурної спадщини.

Обмеження запроваджені й проти 23 осіб, які сприяли незаконній депортації українських дітей та примусовому усиновленню російськими сім'ями.

Традиційно санкції торкнулися і пропагандистів. За словами високопосадовця ЄС, це не обов'язково ті, хто працюють у ЗМІ. Під обмеження потрапили особи, які мають широку аудиторію, аби поширювати дезінформацію про війну. Санкції запровадили не тільки проти росіян, але й громадян третіх країн, які надають військову підтримку Росії.

У нас є керівник білоруської залізниці, який обслуговує залізничне сполучення між Росією та Білоруссю і підтримує розгортання російського військового персоналу і техніки, а також голова Державного управління військової промисловості Білорусі, яке є ключовим постачальником російських збройних сил,

– повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Під санкції продовжують потрапляти російські бізнесмени. Зокрема, у новому пакеті в "чорний список" потрапили два сини Юрія Чайки, колишнього генерального прокурора. Вони здійснюють низку бізнес-діяльності, використовуючи свої зв'язки та посаду батька.

Російська фірма все ж обслуговує метро Угорщини

Будапешт все ж таки вмовив Брюссель залишити обслуговування свого метро російською фірмою ВАТ "Метровагонмаш". Через це у санкціях є винятки для російських товарів, зокрема захисного скла, певних видів обладнання та клапанів, а також пов'язаної з ними технічної допомоги.

Метро частково підтримується Росією, і ми розуміємо, тому що це спадок минулих часів. І тому єдине, що ми зробили, ми дозволили продовжити технічне обслуговування, щоб метро продовжувало працювати,

– пояснив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Угорський OTP банк залишився в "чорному списку"

Національне агентство з питань запобігання корупції тимчасово виключило п'ять грецьких судноплавних компаній зі списку спонсорів війни.

Зараз вони перебувають у призупиненому статусі в кінці списку до завершення двосторонніх консультацій з представниками Європейської комісії.

Проте, угорський OTP банк залишається в "чорному списку" України, оскільки Київ вважає цю установу спонсором війни.

Це 24 Каналу підтвердив високопосадовець ЄС. Зазначимо, Будапешт відмовлявся погоджувати 11 пакет санкцій через блокування OTP банку.