ЄС услід за США ввів санкції проти доньок Путіна

США напередодні ввели санкції проти ймовірних доньок Володимира Путіна. Тепер слідом за ними це зробив і Європейський Союз.

Обмеження ввели в рамках 5 пакету санкцій. Вони спрямовані проти Росії за її вторгнення в Україну.

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Що загрожує дочкам Путіна

Двоє офіційних осіб ЄС повідомили, що Євросоюз включив Марію Воронцову і Катерину Тихонову в оновлений список підсанкційних осіб.

Їм заморозять активи та заборонять поїздки.

Повний список санкцій мають опублікувати ввечері 8 квітня.

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