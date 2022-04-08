ЄС услід за США ввів санкції проти доньок Путіна
8 квітня 2022 , 11:57Читать новость на русском
Джерело:АР
США напередодні ввели санкції проти ймовірних доньок Володимира Путіна. Тепер слідом за ними це зробив і Європейський Союз.
Обмеження ввели в рамках 5 пакету санкцій. Вони спрямовані проти Росії за її вторгнення в Україну.
До теми Російський депутат і друг олігарха Ротенберга перед війною втік від санкцій в ОАЕ
Що загрожує дочкам Путіна
Двоє офіційних осіб ЄС повідомили, що Євросоюз включив Марію Воронцову і Катерину Тихонову в оновлений список підсанкційних осіб.
Їм заморозять активи та заборонять поїздки.
Повний список санкцій мають опублікувати ввечері 8 квітня.
Вам буде цікаво, які санкції ввели США: дивіться відео