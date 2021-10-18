ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через сплеск коронавірусу, – ЗМІ
18 жовтня 2021 , 21:16Читать новость на русском
Джерело:твітер Rikard Jozwiak
Євросоюз вилучить Україну з "зеленого" списку безпечних країн вже цього тижня. Усе через складну епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.
Кореспондент Рікард Джозвяк повідомив, що ЄС вилучить Україну зі списку безпечних третіх країн. Туди її додали у липні 2021 року.
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Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в'їзд до ЄС,
– наголосив Джозвяк.
Причиною такого рішення став спалах коронавірусу.
COVID-19 в Україні: головне
- За час пандемії коронавірусу, в Україні виявили 2 644 694 випадки інфікування.
- Восени 2021 року ситуація з коронавірусом в Україні суттєво ускладнилася.
- Зокрема, за добу 17 жовтня в Україні виявили 9 524 заражених. На жаль, пішли з життя 177 українців.
- Вакцинуватися встигли 7 956 095 людей.
- За даними Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, показники захворюваності, госпіталізації та смертності, які є зараз, надалі лише збільшуватимуться.
- У повідомленні мовиться, що "спад буде приблизно аналогічний за тривалістю як у 2020 році, він продовжиться десь до початку січня і знову буде нова хвиля".