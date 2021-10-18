ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через сплеск коронавірусу, – ЗМІ

Євросоюз вилучить Україну з "зеленого" списку безпечних країн вже цього тижня. Усе через складну епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Кореспондент Рікард Джозвяк повідомив, що ЄС вилучить Україну зі списку безпечних третіх країн. Туди її додали у липні 2021 року.

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Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в'їзд до ЄС,

– наголосив Джозвяк.

Причиною такого рішення став спалах коронавірусу.

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