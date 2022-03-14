ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги та 500 мільйонів – гуманітарної

Урсула фон дер Ляєн заявила, що війна, яку розв'язав Володимир Путін, щодня стає все жорсткішою. Відповідну заяву політикиня зробила 14 березня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що проінформувала президента Володимира Зеленського про четвертий пакет санкцій проти Росії. Євросоюз – з українцями.

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Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро та гуманітарною допомогою у розмірі 500 мільйонів євро,

– наголосила очільниця Єврокомісії.

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