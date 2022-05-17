ЄС відкрив для постачання пального в Україну спеціальні коридори, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 травня провів зустріч із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення України пальним.

Через те, що російські війська знищили нафтопереробну інфраструктуру та нафтосховища – в Україні виник дефіцит пального.

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Аби подолати цю кризу, держава вже знизила ПДВ з 20% до 7% на бензин, дизельне пальне та скраплений газ і погодила нульову ставку акцизу на ці позиції.

Перемовини з ЄС

Денис Шмигаль повідомив, що обговорював розв'язання проблеми із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну,

– повідомив Денис Шмигаль.

"На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", — додав Шмигаль.

Крім того, в Державній прикордонній службі зазначили, що автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг.

Що відомо про дефіцит пального в Україні

В Україні виник дефіцит пального, на заправках утворилися черги. Залишків для потреб українців залишилось буквально на кілька днів. За словами Міністерки економіки Юлія Свириденко, майбутні запаси палива вдається забезпечити абсолютно новими шляхами. Але з тих, що залишилось на зараз, бензину є на 5 днів, а дизелю по країні – на 3 дні.

Великі мережі АЗС ввели обмеження по продажу пального. Також варто мати мобільні додатки, щоб заправити більше бензину. Про це йдеться у повідомленнях мереж ОККО та WOG.

За попередніми оцінками, для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн сподівається, що вже до червня 2022 року ситуація із пальним поліпшиться.

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