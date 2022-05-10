ЄС виключив заборону на доставку нафти з шостого пакету санкцій проти Росії, – FT

Європа не готова блокувати постачання російської нафти у треті країни. Такого радикального кроку у шостому пакеті санкцій не буде.

Росія зможе торгувати нафтою з іншими країнами. Європейський Союз наразі не готовий блокувати торгівлю окупантів з третіми сторонами.

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Відмова Європи від нафтового ембарго

Європейський Союз після довгих обговорень вирішив не вносити заборону на морське транспортування російської нафти до 6 пакету санкцій. Повідомляється, що таким чином ЄС вирішив прийняти позиції Греції та Мальти.

На ці дві країни припадає дві третини танкерного флоту Європи. Заборона перевезення російської нафти третім країнам дуже сильно вдарила б по економіці Греції та Мальти, тому ЄС вирішив піти назустріч та виключити цю заборону з наступного пакета санкцій. Разом з тим невідомо, чи виключить ЄС зі списку санкцій заборону на страхування танкерів, яка є серйозною перешкодою для експорту російської нафти.

Як відомо, Угорщина вимагає взагалі не вводити жодних нафтових обмежень проти Росії через серйозні наслідки для своєї економіки. На переговори у Будапешт вирушила особисто глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн провела перші переговори з Віктором Орбаном. Вона заявила, що вдалося досягнути певного прогресу, але для зміни позиції Угорщини потрібно ще працювати. Деталей переговорів та аргументів, які наводили сторони у діалозі, вона наразі не повідомляла.

Разом з тим Угорщина заявила про те, що жодним чином не буде блокувати вступ України до НАТО та ЄС. На думку політологів, таким чином Будапешт може робити спробу відмежування від Росії. Разом з тим варто розуміти, що Угорщина не має таких потужних важелів, щоб зупинити Україну з тією підтримкою потужних партнерів, яка є зараз.

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