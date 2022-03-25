ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України

Європейська рада закликала Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права. Також Європа вимагає, щоб Росія негайно припинила війну і вивела свої війська та техніку з України.

Крім того, Єврорада прогне, що країна-агресорка поважала територіальну цілісність та суверенітет України. Член Європейської ради закликали всі країни приєднатися до санкцій проти Росії.

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Також Росію закликали гарантувати гуманітарні коридори та доставку гумдопомоги до Маріуполя та інших міст, що наразі залишаються облозі.

Там підкреслили, що Росія спрямовує удари по цивільному населенню та завдає ударів по цивільних об'єктах, зокрема лікарнях, медустановах, школах та притулках.

Військові злочини мають негайно припинитись. Винуватців притягнуть до відповідальності відповідно до міжнародного права. Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова у гуманітарному доступі з боку російських сил, є неприйнятною,

– зазначили у Єврораді.

Європейська рада також акцентувала на важливості забезпечення безпеки на українських АЕС. Зокрема мовиться про необхідну підтримку МАГАТЕ.

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