ЄС вважає, що потрібно два роки, щоб позбутися залежності від поставок російського газу

У Євросоюзі таки можуть відмовитися від російського газу. Але, як заявив Жозеп Боррель, для цього знадобиться два роки.

В інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia Високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель підкреслив, що в Європі не мають намірів ставити під заборону російські енергоресурси. Натомість вона шукатиме альтернативні джерела. І цей процес може зайняти два роки.

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В ЄС вважають Росію ненадійним партнером

Боррель зазначив, що в ЄС прагнуть знизити залежність від російських нафти та газу. Мовляв, після війни Росія видається не надто надійним партнером.

Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль,

– зазначив він.

Жозеп Боррель наголосив, що відновлювані джерела енергетики посприяють тому, щоб ЄС скоротив споживання викопного палива.

Зауважимо, що ЄС і США 25 березня оголосили про нову домовленість. Вона передбачає додаткове транспортування скрапленого газу в Європейський союз. Це робиться задля скорочення залежності континенту від Росії та її енергоносіїв.

Офіційний Київ на постійній основі закликає країни Європи відмовлятися від енергоносіїв з країни-агресорки. Нещодавно про важливість цього заговорили й у США та Великій Британії.

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40% газу, який транспортується до Європи, – російський. І третина від цієї кількості проходить через територію України.