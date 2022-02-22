ЄС вводить санкції проти 351 депутата Держдуми та ще 27 осіб та компаній

Євросоюз запроваджує санкції проти 351 депутата Держдуми та ще 27 осіб та компаній.

Про таке рішення повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Це сталося 22 лютого після позачергової неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

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Як пояснив Боррель, країни Євросоюзу погодили обмеження доступу Росії до їхнього ринку капіталу та фінансового ринку. Європейському бізнесу заборонили підтримувати будь-які відносини з донецькими та луганськими бойовиками. Офіційний Брюссель застеріг і Мінськ – якщо там підтримають дії Москви, також потравлять під обмеження.

Російського президента Володимира Путіна до списку санкцій Євросоюзу не включили.

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