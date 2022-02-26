ЄС заборонив експорт у Росію технологій для нафтової галузі

Росія продовжує нахабно нападати на наші землі, але ми гідно даємо відсіч. Підтримують санкціями і західні партнери.

Раніше вони обіцяли Україні повну підтримку. Після нападу стараються бити по найбільш болючих точках країни-окупантки.

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Зокрема, ЄС вдарив по нафтовій галузі окупанта. Партнери заборонили в Росію експорт технологій для нафтової сфери.

Наша заборона експорту вдарить по нафтовому ринку, що унеможливить Росії модернізацію її нафтопереробних заводів. Вони дали Росії експортних надходжень на 24 мільярди євро,

–заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, імпорт нафти чи газу у ЄС не збираються обмежувати. Але не можна буде постачати до Росії товари та технології, потрібні для модернізації НПЗ до стандарту Євро-6.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.