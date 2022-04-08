ЄС заборонив роботу на своїй території транспортним компаніям з Росії та Білорусі
Джерело:Рада ЄС
Євросоюз увів 5 пакет санкцій проти Росії. Головне у ньому - ембарго на вугілля та заборона російським суднам заходити в порти. Також російські та білоруські транспортні компанії отримали табу на роботу в ЄС.
Мовиться про білоруські та російські автотранспортні підприємства. Їм не дозволено перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС.
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Заборонені навіть транзитні перевезення територією ЄС
Під забороною навіть транзитні перевезення. Проте є певні винятки – для низки продуктів. Це – фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція. Зокрема, можна перевозити пшеницю, а також використовувати транспорт для гуманітарних цілей.
Санкції ухвалили після звірств Росії у Бучі
Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що останній пакет санкцій ухвалили після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших містах. У Брюсселі зазначили, що мета каральних обмежень – "зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ".
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