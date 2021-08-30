ЄС заборонив в'їзд без карантинних обмежень громадянам США та ще 5 країн

30 серпня 2021 , 23:59
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Джерело:

The Guardian

Наразі у списку країн, звідки Європейський Союз рекомендує дозволити несуттєві поїздки, залишається 18 країн. В переліку є і Україна.

Водночас ЄС ухвалив рішення забрати Сполучені Штати Америки і ще 5 країн зі списку безпечних держав. Про це мовиться у рішенні Ради ЄС.

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Які країни забрали зі списку

Згідно із документом, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів, для яких варто скасувати обмеження на поїздки. Відповідні країни забрали зі списку:

  • Ізраїль;
  • Косово;
  • Ліван;
  • Чорногорія;
  • Республіка Північна Македонія;
  • США.

Відповідне рішення, як мовиться в заяві Ради ЄС, не впливає на можливість держав скасувати тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в Євросоюз для повністю вакцинованих туристів.

Відзначимо! Ще 22 серпня стало відомо, що ЄС вилучить 6 країн зі списку безпечних для подорожей.

Як визначають безпечні країни

Для того, аби визнати державу безпечною для подорожей є 2 фактори. Серед них – загальна епідеміологічна ситуація і кількість хворих за 14 днів. Тобто статистика не повинна перевищувати 100 випадків на 100 тисяч населення.

Україна – у списку безпечних країн: що відомо

  • Україну Рада ЄС внесла до списку безпечних країн 14 липня.
  • Відповідний список є рекомендаційним. Згідно з ним, передумовою для перетину кордону є сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19. 
Автор: Анастасія Мигидюк