ЄС заборонив в'їзд без карантинних обмежень громадянам США та ще 5 країн

Наразі у списку країн, звідки Європейський Союз рекомендує дозволити несуттєві поїздки, залишається 18 країн. В переліку є і Україна.

Водночас ЄС ухвалив рішення забрати Сполучені Штати Америки і ще 5 країн зі списку безпечних держав. Про це мовиться у рішенні Ради ЄС.

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Які країни забрали зі списку

Згідно із документом, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів, для яких варто скасувати обмеження на поїздки. Відповідні країни забрали зі списку:

Ізраїль;

Косово;

Ліван;

Чорногорія;

Республіка Північна Македонія;

США.

Відповідне рішення, як мовиться в заяві Ради ЄС, не впливає на можливість держав скасувати тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в Євросоюз для повністю вакцинованих туристів.

Як визначають безпечні країни

Ще 22 серпня стало відомо, що ЄС вилучить 6 країн зі списку безпечних для подорожей.

Для того, аби визнати державу безпечною для подорожей є 2 фактори. Серед них – загальна епідеміологічна ситуація і кількість хворих за 14 днів. Тобто статистика не повинна перевищувати 100 випадків на 100 тисяч населення.

Україна – у списку безпечних країн: що відомо