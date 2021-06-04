Євросоюз забороняє своїм авіакомпаніям літати над Білоруссю

4 червня 2021 , 09:15
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Джерело:

твітер Рікарда Йозвяка

Євросоюз остаточно заборонив своїм авіакомпаніям виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі. Крім того, білоруським перевізникам заборонили приземлятися в аеропортах країн ЄС.

В ЄС вже майже завершили процедуру введення авіасанкцій щодо Білорусі через нещодавню примусову посадку у Мінську літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.

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Країнам ЄС забороняють літати над Білоруссю

Посли Євросоюзу дали зелене світло забороні на посадку літаків, що експлуатуються білоруськими перевізниками, в аеропортах ЄС,
– повідомив Йозвяк.

Крім того, авіакомпанії країн ЄС не зможуть тепер виконувати польоти над Білоруссю.

Процедуру оформлення санкції завершать в обід 4 червня, зміни наберуть чинності з 00:00 5 червня.

Санкції проти Білорусі: що говорили раніше

  • Про те, що ЄС введе авіаобмеження щодо Білорусі, говорили й раніше. Була інформація, що санкції накладуть на щонайменше 7 людей та 1 організацію. Мовиться про високопоставлених чиновників міністерств оборони та транспорту Білорусі, військових з ВПС, високопоставленого чиновника мінського аеропорту і високопоставленого чиновника цивільної авіації.
  • Окрім того, уряди ЄС також готують секторальні санкції, які можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив.
  • Водночас Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти в небі над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях.
Довідка. 23 травня у Мінську вимушено посадили літак Ryanair начебто через загрозу замінування. З літака зняли, а згодом і затримали, засновника NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Міжнародну спільноту обурили такі дії режиму Олександра Лукашенка, тоді почали говорити про санкції.
Автор: Наталія Пристанська