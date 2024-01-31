Мільйон боєприпасів та F-16: Нідерланди закликали Європу готуватися до довгої війни в Україні

Євросоюз повинен готуватися до затяжної війни в Україні й планувати довгострокову допомогу для Києва на роки вперед. Нині в Європі спостерігається нарощування виробництва озброєння.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час неформального засідання Ради міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Стабільна довгострокова військова підтримка

Очільниця Міноборони Нідерландів наголошує, що Євросоюз має забезпечити Київ безперебійною військовою допомогою на роки. Вона закликає союзників бути готовими до довготривалої війни.

Ми повинні бути готові до довготривалої війни, й ми повинні показати Путіну, що час не на його боці. Тому ми залишатимемося там і зможемо планувати майбутнє, якщо це буде необхідно, на роки вперед,

– сказала Кайса Оллонґрен.

На тлі цих заяв міністри оборони обговорять створення фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель каже, це питання також буде на порядку денному європейських лідерів, які завтра зустрінуться у Брюсселі.

"Ми повинні показати, що наша чітка прихильність до України залишається і продовжується", – наголосив Боррель.

Верховний представник ЄС зазначив, що сьогодні міністри обговорять зміни у функціонуванні Європейського фонду миру. Деякі країни пропонують відшкодовувати з цього фонду лише спільно закуплене європейське оборонне обладнання, аби підтримати виробництво. Раніше з Європейського фонду миру держави-члени отримували відшкодовування після передачі Україні старої техніки.

Мільйон боєприпасів буде, але із запізненням

Нідерландська міністерка зазначила, що ЄС працює над тим, аби поставити Україні обіцяний мільйон боєприпасів. За її словами, це питання буде на порядку денному під час її зустрічі із колегами.

Ми збираємося обговорити це питання, оскільки ми спостерігаємо значне збільшення виробництва. Це означає також значне збільшення постачання до України. Але, звичайно, Україна веде війну. І ви бачите інтенсивні бойові дії, які відбуваються щодня, то я цілком розумію бажання України мати ще більше (боєприпасів – 24 Канал),

– сказала очільниця Міноборони Нідерландів.

Кайса Оллонґрен каже, що ЄС наближається до передачі Києву обіцяного мільйона снарядів, хоча і зазначає, що це може відбутися із запізненням. Втім, міністерка наголошує, що завдяки "амбітній меті в один мільйон снарядів за рік" зросли виробничі потужності європейської оборонної промисловості. На її думку, такий результат в ЄС не могли уявити навіть рік тому.

"Ми показуємо, що ми виконуємо те, що обіцяємо, навіть якщо фактичне виробництво і доставка можуть зайняти трохи більше часу. Але я думаю, що ми все ще повинні шукати будь-які можливі шляхи для збільшення і прискорення (виробництва снарядів – 24 Канал)", – зазначила вона.

Напередодні засідання Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що міністри оборони сьогодні представлять дані стосовно швидкості передачі боєприпасів Україні. Він зазначив, що до засідання доєднається міністр оборони України Рустем Умєров в онлайн-форматі.

Ми попросимо міністрів представити, що саме вони зробили, що вони роблять та що планують зробити, аби чітке розуміння того, що потрібно зробити всім разом для забезпечення потреб України й досягнення цілей, які ми встановлюємо,

– сказав Боррель.

Жозеп Боррель наголосив, що "існує великий дисбаланс у вогневих можливостях з одного боку і з іншого, і цю прогалину необхідно заповнити". Усі фактичні дані він пообіцяв представити за результатами засідання.

Винищувачі F-16 вже цього року

Кайса Оллонґрен зазначила, що Нідерланди "наполегливо працюють над цим". Вона каже, що Київ отримає винищувачі вже цього року.

Українці наполегливо працюють над цим.Це станеться цього року. Я в цьому впевнена, але не можу зараз назвати конкретний час і дату,

– заявила вона.

В ЄС розповіли, що мають "способи" для передачі мільйона снарядів для України

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що в Євросоюзі є "способи" забезпечити Київ обіцяним мільйоном снарядів. Він впевнений, що Україна отримає боєприпаси найближчими місяцями. Про це Спрудс заявив напередодні неформального засідання Ради міністрів оборони.

Андріс Спрудс заявив, що він "дуже оптимістичний" і вірить, що ЄС надішле мільйон снарядів "до кінця березня". Латвійський міністр каже, що "є кілька шляхів" для здійснення цього плану.

Ми повинні активно шукати, що ми можемо надати з наших запасів, і я думаю, що певна інвентаризація вже проводиться. Також треба вже зараз починати розвивати наш промисловий потенціал, і, звичайно, ми повинні шукати можливості для спільних закупівель, в тому числі в Європі, але також і за її межами,

– сказав Спрудс.

Латвійський міністр додав, що наразі ЄС повинен розвивати свій промисловий потенціал і робити відповідні інвестиції для продовження сталої підтримки Києва впродовж тривалого часу.

"Ми бачимо війну в Україні, вона триває вже два роки, і ми не можемо виключати, що до української перемоги може бути ще досить довгий шлях. Тож у цьому випадку, звичайно, промисловий потенціал повинен бути стійким", – заявив Спрудс.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що він "не втрачає надії" щодо передачі мільйона снарядів для Києва. За його словами, боєприпаси будуть доставлені в Україну "якщо не до березня, то упродовж цього року". Крім того, він наголосив, що за цей рік ЄС загалом збільшив власне виробництво снарядів.

У нас було три цілі. По-перше, відправити боєприпаси в Україну, так, ми це зробимо. По-друге, ми сказали, що нам потрібно надати нові гроші на оборону – ми це зробили й будемо робити ще більше. І по-третє, нарощувати виробництво – ми бачимо, що до кінця цього року обсяги виробництва зростуть до 1,4 мільйона снарядів,

– сказав він.

Державна секретарка міністерства оборони Німеччини Зімтьє Мьоллер заявила, що ЄС має і надалі розвивати європейську промисловість, аби забезпечити довгострокове забезпечення боєприпасів для України.

"Німеччина твердо стоїть на боці України, особливо щодо майбутньої підтримки в галузі протиповітряної оборони", – сказала Зімтьє Мьоллер.

Представниця Міноборони Німеччини каже, що цього року Берлін підготує до 10 тисяч українських військових в рамках військової місії ЄС.