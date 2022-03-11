В ЄС запевнили, що готові ввести нові санкції проти Росії за напад на Україну

За підсумками першого дня засідання Європейська Рада оголосила, що звернулася до Єврокомісії з проханням розглянути заявку України на членство у Євросоюзі. Але це ще не всі хороші новини.

Єврорада також оголосила, що має намір запроваджувати нові санкції проти Росії. І допомогти відбудувати Україну, коли російський наступ зупинять.

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Нові санкції проти Росії від ЄС – будуть

"Ми дякуємо народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії", – мовиться у заяві Євроради 10 березня.

Євросоюз пообіцяв продовжувати надавати "політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку" нашій країні, не залишаючи її наодинці.

А ще у Європейському Союзі готові застосовувати до Росії нові санкції.

Ось як про це сказано у релізі Європейської Ради:

Ми налаштовані ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми вже ввели значні санкції та залишаємося готовими до швидкого запровадження нових санкцій.

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