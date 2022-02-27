Визнали агресором: ЄС запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка
27 лютого 2022 , 19:06Читать новость на русском
Джерело:Урсула фон дер Ляєн у твітері
Європейський Союз запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка. Самопроголошеного президента Білорусі оголосили агресором у війні проти України.
Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з Жозепом Боррелем 27 лютого.
Читайте також Кремлівська медіамашина – під забороною: у ЄС оголосили нові санкції
Лукашенка визнали агресором
Ми націлимо на іншого агресора – режим Лукашенка – у цій війні новий пакет санкцій, які вразять найважливіші сектори Білорусі,
– сказала вона.
За її словами, всі ці заходи доповнюють потужні обмеження, які були представлені 26 лютого, погоджені нашими міжнародними партнерами.