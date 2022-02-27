Визнали агресором: ЄС запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка

Європейський Союз запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка. Самопроголошеного президента Білорусі оголосили агресором у війні проти України.

Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з Жозепом Боррелем 27 лютого.

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Лукашенка визнали агресором

Ми націлимо на іншого агресора – режим Лукашенка – у цій війні новий пакет санкцій, які вразять найважливіші сектори Білорусі,

– сказала вона.

За її словами, всі ці заходи доповнюють потужні обмеження, які були представлені 26 лютого, погоджені нашими міжнародними партнерами.