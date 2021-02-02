Темно-червоний на карті: ЄС запровадив нову зону карантину

У понеділок, 1 лютого, Рада Євросоюзу додала новий колір до зон карантинних обмежень – темно-червоний. Раніше їх було лише 5: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений та сірий.
Джерело: Рада Євросоюзу
У темно-червону зону потраплятимуть регіони, де фіксуватимуть значну активність коронавірусу.
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Євросоюз сподівається, що скоординований підхід дозволить зберегти свободу пересування людей.
Які країни належатимуть до темно-червоної зони
- Загальна кількість нових заражених на певній території упродовж 14 днів має становити 500 або більше людей на 100 тисяч населення.
- Окрім того, потраплятимуть у темно-червону зону також території, на яких виявлять відразу декілька штамів COVID-19.
- Країни ЄС перешкоджатимуть "несуттєвим" мандрівкам у країни з темно-червоної зони. Водночас керівництво ЄС робитиме усе можливе, щоб створити умови для справді важливих подорожей.
- Від людей, які прибувають з темно-червоної зони, вимагатимуть здати тест на коронавірус та пройти карантин або самоізоляцію.