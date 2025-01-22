У ЄС хочуть пришвидшити цілі НАТО на 14 років на тлі загрози з боку Росії
- ЄС планує пришвидшити нарощення власних запасів зброї, пересунувши цілі НАТО на 2030 рік замість 2044 року.
- Єврокомісар Андрюс Кубілюс попередив про потенційну загрозу з боку Росії, яка може бути готова до війни з НАТО та ЄС за 5 років.
- Кубілюс зазначив, що російська економіка працює на повну потужність, а заводи цілодобово виробляють зброю та боєприпаси.
Європейський Союз має намір пришвидшити нарощення власних запасів зброї. Задля цього у блоці хочуть посунути цілі Північноатлантичного альянсу на 14 років.
Про це під час конференції з нагоди 20-річчя Європейської оборонної агенції (EDA) заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euroactiv.
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ЄС має збільшити запаси зброї
Андрюс Кубілюс очікує на рішення щодо Програми європейської оборонної промисловості (EDIP) Європарламентом і Європейської радою. Єврокомісар вважає, що це допоможе значно збільшити виробництво зброї.
Цільові показники НАТО мають бути досягнуті не пізніше ніж 2030 року замість запланованого 2044 року,
– заявив він.
За його словами, розвідка європейських країн застерігає, що за 5 років Росія може бути готова до потенційної війни з НАТО і Євросоюзом у разі ігнорування загрози. Кубілюс наголосив, що російська економіка вже працює на повну.
Посадовець зазначив, що російські заводи цілодобово виробляють зброю і боєприпаси. Euroactiv пише, що на тлі вищезгаданого Євросоюз висуне "план промислових ресурсів", який Кубілюс представив восени.