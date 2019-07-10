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      ЄС офіційно передав Україні новий саркофаг на Чорнобильській АЕС

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      Саркофаг на ЧАЕС
      Саркофаг на ЧАЕС / rbc.ua

      Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, побудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

      Про це повідомляє представництво ЄС в Україні у Facebook.

      Постійний саркофаг на ЧАЕС був переданий в експлуатацію українській стороні, і відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофага, побудованого відразу після аварії.

      ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофага нового безпечного конфайнмента, який побудували на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця найбільша в світі мобільна металоконструкція стала результатом понад 20 років планування та будівництва, а також величезних зусиль України і міжнародного співтовариства,
      йдеться в повідомленні.

      Президент України Володимир Зеленський, який відвідав Чорнобильську зону 10 липня, зазначив у своєму Twitter, що вже підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження в одну з точок зростання нової України.

      Зеленський зазначив, що спочатку буде створений "зелений коридор" для туристів і зняті передумови для корупції. Зеленський також підкреслив, що не буде більше "заборон знімати відео і інших подібних дурниць".

      "Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, перетворимо Зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім", заявив президент.

      Нагадаємо, новий безпечний саркофаг повністю закрив перше укриття, побудоване над 4-м енергоблоком ЧАЕС в 1986 році. Конструкція покликана стримувати радіоактивне випромінювання в найближчі 100 років. Нове ізоляційне спорудження вартістю 1,5 мільярда євро будувалося 9 років: воно стало найбільшою наземною пересувною металоконструкцією в світі. Його розміри 165 м в довжину, 260 м в ширину і 110 м у висоту. Для його виготовлення було використано понад 2 000 тонн високоякісного листа виробництва МК "Азовсталь" (входить до групи "Метінвест").

      blog_ava
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      Теги: Новини України Чорнобиль Євросоюз
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