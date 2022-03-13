ЄСПЛ заборонив росіянам бомбити цивільні об'єкти України, – Малюська

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення вказати уряду Росії, що ворожим військом нападати на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні – заборонено.

Однак попри це, окупанти продовжують чинити військові злочини. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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ЄСПЛ заборонив росіянам бомбити українські міста та невійськові об'єкти,

– сказав Малюська.

Зокрема, росіянам потрібно утриматися від нападів на:

житлові приміщення,

автомобілі швидкої допомоги,

інші цивільні об'єкти, що особливо охороняють, такі як школи та лікарні.

Однак тим, що росіяни порушують будь-які умовні правила ведення війни, і нападають на цивільну інфораструктуру та людей, вони руйнують усі свої перспективи у судовому процесі. Тож наслідки для росіян – невідворотні.

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