ЄСПЛ заборонив росіянам бомбити цивільні об'єкти України, – Малюська
Європейський суд з прав людини ухвалив рішення вказати уряду Росії, що ворожим військом нападати на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні – заборонено.
Однак попри це, окупанти продовжують чинити військові злочини. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.
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ЄСПЛ заборонив росіянам бомбити українські міста та невійськові об'єкти,
– сказав Малюська.
Зокрема, росіянам потрібно утриматися від нападів на:
- житлові приміщення,
- автомобілі швидкої допомоги,
- інші цивільні об'єкти, що особливо охороняють, такі як школи та лікарні.
Однак тим, що росіяни порушують будь-які умовні правила ведення війни, і нападають на цивільну інфораструктуру та людей, вони руйнують усі свої перспективи у судовому процесі. Тож наслідки для росіян – невідворотні.
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