Єва Лонгорія народила первістка: з'явилось перше фото малюка
Голлівудська аткорка Єва Лонгорія вперше народила. Зірка телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" тепер зможе повторити навики, які показала в ролі своєї героїні – Габріелли Соліс.
Акторка Єва Лонгорія народила хлопчика. За інформацією видання The Sun пологи відбулись 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном вже визначились з іменем нащадка: хлопчика назвуть Сантьяго Енріке.
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Наразі відомо, що зіркові пологи відбулись в одній із найкращих клінік США – Кедрас-Сінай. Первісток Єви Лонгорії народився з вагою 6 фунтів і 13 унцій, що становить 3,09 кілограма.
Видання Hola отримало унікальний знімок новоспеченої матусі, яка ніжно тримає сина. Знімок Єви Лонгорії зроблений одразу після пологів, однак акторка виглядає чудово.
Зазначимо, що для Єви Лонгорії це перша дитина, тому зірка була в захваті від вагітності. Акторка щасливо брала участь у стильних фотосесіях, демонструючи свій кругленький живіт. Проте на останніх тижнях вагітності знаменитість зізналась, що їй стає дедалі важче ходити, тому вона з нетерпінням очікує на пологи.
Хто така Єва Лонгорія?
Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.