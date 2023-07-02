Зрадник Балицький досі має мандат депутата Запорізької облради

Колаборант Євген Балицький досі має мандат депутата Запорізької обласної ради. Попри засудження до 15 років позбавлення волі зрадник і досі є членом облради.

У відомстві наголосили, що ця ситуація є ганебною. Крім того, Балицький добровільно почав співпрацювати з окупантами, тому не може залишатися з депутатським мандатом.

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Балицького не позбавили мандата

Депутат Запорізької облради від забороненої партії "Опозиційний блок" публічно підтримав російську окупацію. До того ж добровільно обійняв посаду "очільника" окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області.

СБУ зібрала доказову базу, на основі якої зрадника визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Але чомусь формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради. Вкотре звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною,

– заявили в Мінреінтеграції.

За якими статтями звинувачують колаборанта

У пресслужбі СБУ опублікували доказову базу проти зрадника. Окрім того, що Балицький одним із перших відкрито підтримав окупантів, він ще й погрожував іншим працівникам органів місцевого самоврядування. Щоб змусити їх визнати "повноваження" гауляйтера, окупанти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув'язнювали до російських катівень, де потерпілих піддавали жорстоким тортурам.

Після отримання нової "посади" Балицький почав виконувати кремлівські накази. Він поширював путінську риторику й працював над придушенням руху опору. Також колаборант займався організацією "референдуму" й фальсифікацією результатів щодо "приєднання" до Росії.

На підставі усіх доказів суд визнав галицького винним за статтями Кримінального кодексу:

участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

За це йому загрожує позбавлення волі до 15 років. Наразі СБУ працює над тим, щоб притягнути зрадника до відповідальності.