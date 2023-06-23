Нульова толерантність до корупції: в ЗСУ вперше відреагували на скандал з одеським воєнкомом

В Україні спалахнув скандал. У родини Євгена Борисова – начальника одеського військкомату – виявили нерухомість на мільйони доларів. У ЗСУ вперше відреагували на "знахідку".

Людей просять зачекати офіційних висновків від правоохоронців. Також варто дочекатися оприлюднення інформації.

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Нульовий рівень толерантності до корупції – був та залишається принциповою позицією у ЗСУ. Інформація, що шириться у ЗМІ про незаконне збагачення одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, має бути перевірена правоохоронними органами,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголосили, що командування ЗСУ усіляко сприятиме проведенню необхідних заходів.

Деталі скандалу

Журналісти заявили, що у родини Борисова – начальника одеського військкомату – є нерухомість на понад 3 мільйони доларів в Іспанії. Мовиться про віллу та офісне приміщення. Окрім того, біля маєтку зафіксували Mercedes-Benz класу В. Їхня вартість стартує від 100 тисяч доларів. Авто та маєток зареєстрований на матір Борисова.

Борисов спершу заявляв, що нічого не знає. А потім почав розповідати, що його дружина займається роздрібною торгівлею в Іспанії, а він у ці справи "не влазить".