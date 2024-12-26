Колишній начальник Одеського ТЦК Борисов знову постане перед судом

Колишнього начальника Одеського ТЦК і СП Євгена Борисова судитимуть за ймовірне вчинення двох правопорушень під час воєнного стану. Правоохоронці вимагатимуть арештувати його без можливості внесення застави.

25 грудня ДБР написало про затримання Євгена Борисова. Суд обиратиме колишньому військкому запобіжний захід. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

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У чому звинувачують Борисова

За даними розслідування, скандальний начальник Одеського ТЦК під час роботи оформив собі "небойову травму", щоб отримати додаткову виплату у квітні – червні 2022 року в розмірі 165 480 гривень. Також Євгена Борисова підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

Як зазначила Тетяна Сапьян, Борисов перебуває у СІЗО з літа 2023 року. Цьогоріч справу колишнього військкома передали до суду.

Сторона обвинувачення проситиме у суду запобіжний захід утримання під вартою без альтернативи внесення застави, – зазначила речниця.

Сапьян також додала, що адвокати Євгена Борисова намагатимуться робити все можливе, щоб зменшити суму застави. Якщо Борисов вийде на свободу, то може спробувати втекти від слідства.

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