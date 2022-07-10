Інструктор Іноземного легіону: у Києві попрощалися з Євгеном "Елвісом" Олефіренком

Євген Олефіренко був командиром взводу Збройних Сил України та інструктором захисників з Іноземного легіону. Він брав участь у найгарячіших боях.

Героя поховали на у Києві на Байковому цвинтарі. Він був учасником боїв на Сході України, зокрема у Лисичанську на Луганщині.

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російські окупанти вбили Олефіренка під час артилерійського обстрілу поблизу Бахмута 7 липня. Захисникові було 33 роки. У нього залишилася 8-річна донька.



Євген Олефрієнко / Фото з твітеру Богдани Шевченко

Розповідь сестри Героя

Євген Олефіренко народився у Києві, був істориком та випускником Києво-Могилянської академії. Крім цього, навчався у Швеції. Чоловік добровільно пішов боротися з окупантами.

Сестра загиблого захисника Богдана Шевченко зазначила, що Євген служив у першій спецбригаді імені Івана Богуна. У складі цього угруповання був на Сході України. До цього він з іншою бригадою служив на Півдні у Миколаїв.

Згодом був у Лисичанську. Він виводив звідти свій взвод. Хлопці вийшли всі цілі й він як командир успішно зберіг життя всіх своїх. Загинув він вже далі від Лисичанська, на Бахмутському напрямку. Він отримав поранення уламком,

– розповіла Богдана.

За її словами, так склалося, що цими вихідними, кілька днів тому, вона їздила до Євгена і передавала для взводу ще одну машину. Він зустрів сестру як завжди з щирою усмішкою.

"Ми мали можливість бачити його за кілька днів до загибелі. Ми були разом ввечері, вночі. Ми спілкувалися, сміялися. Якщо прощання мало бути таким світлим і теплим, то так воно і сталося", – сказала Богдана.



Богдана Шевченко / Скриншот з відео



Прощання з Євгеном / Скриншот з відео

Дівчина додала, що її брат був офіцером, навчав іноземців, які добровільно приїжджають в Україну воювати за нашу свободу. Євген працював у готельно-ресторанному бізнесі.

"Цього року, якби не широкомасштабна війна, ми б почали будівництво власного готелю. Проте 24 лютого він вже стояв у військовій формі й з рюкзаком. Був готовий їхати куди потрібно", – додає Богдана.

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