Росіяни взяли у рабство українця, який заснував телеграм-канал про окупований Мелітополь, – RSF

Російські загарбники взяли у рабство українця Євгена Ільченка. Громадського журналіста заарештували за створення телеграм-каналу з новинами про тимчасово окупований Мелітополь.

Окупанти місяцями змушували Ільченка будувати траншеї для військових і чистити їхню зброю. Це з'ясували "Репортери без кордонів" (RSF).

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Євгена Ільченка взяли у рабство окупанти

До повномасштабної війни Євген Ільченко був юристом у Мелітополі. 3 травня 2022-го запустив телеграм-канал @Mitopol. Дописи стосувалися місцевих новин, як-от проблем з постачанням у супермаркетах, корупції та присутності російських загарбників на вулицях.

У липні 2022 року окупанти заарештували Ільченка, цинічно та абсурдно звинувативши в "тероризмі". У повідомленнях, які зумів надіслати родичу і з якими ознайомились RSF, описав, як його і ще 15 українців спершу кілька тижнів тримали під вартою в Мелітополі.

Росіяни регулярно били затриманих струмом, зокрема, по геніталіях. Іноді їх виводили серед ночі в ліс оголеними на "розстріл", а потім нажаханих вели назад – до в'язниці.

З вересня 2022 року Ільченка почали залучати до примусової праці. На фото, які Євген надіслав з неволі і які переглянули "Репортери", видно, що його кілька місяців змушували будувати траншеї для російських військових і чистити їхню зброю,

– наголосили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Керівник відділу розслідувань "Репортерів без кордонів" наголосив, що полонений, підданий тортурам, а потім доведений до стану раба.

За майже 40 років історії захисту журналістики RSF ніколи не документували випадок, коли журналіста, блогера або викривача піддавали тотальному рабству та експлуатували для участі у військових діях проти його власної країни. Через те, що він зробив вибір інформувати, цей чоловік не лише перебуває вже два роки в полоні, але й піддається примусовій праці. Пройдено шлях від свавілля до ганьби. Євген Ільченко має бути негайно звільнений,

– підкреслив Арно Фроже.

Євген Ільченко повернувся до в'язниці після декількох місяців примусового риття траншей. За даними одного з джерел RFS, наразі окупанти можуть утримувати його в Таганрозі в суворих умовах.