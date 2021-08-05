Війна та демократія – погані партнери: найцікавіші висловлювання Євгена Марчука

Перший керівник Служби безпеки України Євген Марчук помер від ускладнень коронавірусу 5 серпня. Журналісти 24 каналу зібрали найцікавіші висловлювання українського політика та громадського діяча.

Саме завдяки зусиллям Марчука на Донбасі вдалося встановити "тишу" у 2020 році. Думки політика про війну, Росію та Білорусь читайте далі.

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Про війну на Донбасі та агресію Росії

"Голуба мрія Росії – відрізати Україну від моря. Що таке Новоросія в первинному варіанті? Це Україна – не морська держава", – так Марчук пояснював, чому Росія перекидає свої кораблі у Чорне море.

Водночас стягування військ до кордону України восени 2021 року мало інші причини: "Вони підіб'ють підсумки того, як Україна реагувала: політики, спецслужби, військові, населення і "п'ята колона".

Путін не міг піти у наступальну операцію, коли він публічно до цього готувався – весь світ здибився, Україна теж готувалася. Тобто можна було нарватися на серйозну "м'ясорубку",

– говорив політик.

"Росія змусила практично всіх журналістів і політиків брати участь в її "флешмобі".

" Москві потрібно постійно тримати Україну в напрузі , постійно залякувати, періодично підтягуючи до нашого кордону то батальйонні тактичні групи, то польові госпіталі".

, постійно залякувати, періодично підтягуючи до нашого кордону то батальйонні тактичні групи, то польові госпіталі". "Російська переговорна машина включає "телевізійні війська" і всю медійну артилерію".

" Воєнний стан варто було б запровадити по всій Україні хоча б на 10 – 20 днів, щоб всі відчули, що у нас війна . З одного боку, добре, що не всі люди відчувають це. Але з іншого – погано".

. З одного боку, добре, що не всі люди відчувають це. Але з іншого – погано". "Війна і розбурхана демократія в наших реаліях – погані партнери. Якщо ти маєш свято сповідувати демократичні принципи, то будеш програвати".

Марчук називав Путіна дияволом

На думку першого глави СБУ "Ідея-фікс Володимира Путіна, якщо навіть не захопити Україну, то розколоти її по Дніпру". Президент-агресор "добре знає, що Україна набагато слабша за Росію у воєнному, економічному, інформаційному, демографічному смислах. У цьому плані він не боїться ніяких загроз з боку України".

Путін добре знає, що ніхто не пошле своїх солдатів в Україну воювати проти Росії,

– наголошував Марчук.

"Розраховувати, що на переговорах з Путіним можуть спрацювати аргументи, які базуються на Міжнародному праві, не варто", – казав політик в інтерв'ю.

"Диявол з того боку набагато досвідченіший за президента Зеленського. Вся машина Путіна набагато сильніша і набагато досвідченіша від нинішньої нашої команди. Так склалось".

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Про партнерів України

США

Про майбутню поїздку Володимира Зеленського до Джо Байдена Марчук казав так: "У США треба їхати не з покаянням, і не з простягнутою рукою. Надайте від Києва пропозиції, які б зацікавили Вашингтон".

Колишній прем'єр закликав американців створити на Донбасі навчальні пункти: "Україна – країна яка воює. Створіть навчальні заклади, хай навіть не на лінії фронту безпосередньо".

Велика Британія та її есмінець біля Криму

Україна мала подякувати Великій Британії за відкриту публічну акцію на підтримку України. Лондон на це чекав,

– говорив перший глава СБУ.

НАТО

" ПДЧ ніяких гарантій не надає . Одна третина ПДЧ – це військові проблеми, а дві третини – це права людини, судова система, ринкова економіка, боротьба з корупцією. Ну, дадуть ПДЧ. Це програма домашніх завдань. Там не буде ніяких новин, будуть тільки жорсткіше прописані терміни для України".

. Одна третина ПДЧ – це військові проблеми, а дві третини – це права людини, судова система, ринкова економіка, боротьба з корупцією. Ну, дадуть ПДЧ. Це програма домашніх завдань. Там не буде ніяких новин, будуть тільки жорсткіше прописані терміни для України". "НАТО – це такий клуб, який дуже боїться прийняти якогось непередбачуваного партнера".

"Східний фланг НАТО зараз ослаблений досить серйозно через те, що Росія перетворила Крим на військову базу. Можна сподіватися лише на США і на те, що їхня допомога нам не буде зменшуватися".

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Марчук про Білорусь

Політик заявляв, що неважливо, чим закінчаться протести проти диктатора Олександра Лукашенка – для України в будь-якому випадку буде погано: "По-перше, погано тому, що ця ситуація зближує Лукашенка з Путіним. По-друге, раніше в України та Білорусі були більш-менш нормальні відносини, однак більше не будуть".

На білоруському напрямку він (Путін – 24 канал) може руками Лукашенка це зробити (загострення – 24 канал),

– попереджав політик.

Медведчук – не лох

Раніше Марчук відреагував на "плівки Медведчука". Він сумнівався у них, адже наголошував, що такий політик, як Віктор Медведчук не говорив би з російською владою звичайним телефоном.

"Досить прагматична до цинізму особа. Дуже грамотний та добре підготовлений Медведчук – не лох. Так, грубо кажучи, він допускав, що його можуть слухати. Він знає, як себе вести. Він розуміє, що він із Росією в контакті, а в нас війна. Тобто я не допускаю собі, щоб Медведчук оце все говорив звичайним телефоном".

Політик про ядерну зброю

"Я різко негативно ставлюся до ідеї повернення Україною свого ядерного статусу, яку висловлюють деякі політики".

свого ядерного статусу, яку висловлюють деякі політики". "За першої ж спроби відтворити ядерну зброю Україна опинилася б у світовій ізоляції".

"Сьогодні володіння ядерною зброєю – дорога й непотрібна перевага".

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