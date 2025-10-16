До останнього стояв за Україну: на війні загинув захисник Євген Повєткін
- Захисник Євген Повєткін загинув під час виконання бойового завдання в районі Залізничного на Запоріжжі.
- Прощання з ним відбудеться 16 жовтня в Самарі, на Дніпропетровщині, біля Скверу Героїв.
Під час виконання бойового завдання на війні загинув захисник України Євген Повєткін. Він був стрільцем-помічником гранатометника.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Самара Сергія Рєзніка.
Що пишуть про загибель захисника?
Сергій Рєзнік повідомив про загибель захисника України – Євгена Повєткіна, 1985 року народження.
Євген був вірним присязі, відданим своїй землі, чесним і мужнім. Він до останнього стояв за Україну, за мир і життя своїх рідних та побратимів. Його серце зупинилося там, де кожен подих – боротьба, а кожен день – заради нас із вами,
– розповів міський голова Самара.
Відомо, що воїн був стрільцем-помічником гранатометника. Повєткін віддав своє життя під час виконання бойового завдання в районі Залізничного на Запоріжжі.
Прощання з захисником планується на 16 жовтня об 11:00 біля Скверу Героїв (вулиця Українська, 4) у Самарі, у Дніпропетровській області.
24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана Євгену Повєткіну!
