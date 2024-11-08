Депутат, що закликав до переговорів з Росією, не відповідає статусу нардепа, – Стефанчук

Руслан Стефанчук прокоментував заклики члена депутатської групи "Відновлення України" Євгена Шевченка. Голова Верховної Ради вважає, що вони не відповідають статусу народного обранця.

Раніше Путін намагався звернутися до українського парламенту через розхитування теми "нелегітимності" президента України, але не зміг досягти своїх цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Стефанчука.

Дивіться також Чи підпише Зеленський закон про скасування літнього часу: Стефанчук висловив думку

Що відомо про заяву Стефанчука

Голова Верховної Ради каже, що сьогодні окремі народні депутати у своїх інформаційних зверненнях демонструють цілковиту зневагу до справедливого прагнення українців перемогти у війні.

На його думку, такі заяви мають на меті роз'єднати український народ. А також є виявом хамства та невігластва.

Відповідь на це може бути тільки одна. Єдність українського народу, героїзм українських воїнів і повна підтримка партнерів – запорука нашої спільної Перемоги,

– каже Стефанчук.

Він також додав, що будь-які зрадницькі наративи не мають нічого спільного з демократичними свободами та статусом народного обранця.

Раніше в ГУР розкрили правду про нардепа Шевченка. Народний депутат заявляв, що працює агентом розвідки, але насправді Євген Шевченко не є співробітником ГУР.

Андрій Юсов зазначив, що народні депутати мають відповідально ставитися до інтересів держави та не виступати публічно із заявами, які можуть нашкодити національній безпеці.