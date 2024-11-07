На виборах до Конгресу США від Вірджинії перемагає уродженець Києва Євген Віндман

Демократ Євген Віндман здобув перемогу на виборах до Палати представників у штаті Вірджинія. Віндман раніше відзначився як один із викривачів під час першого імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. У виданні зауважили, що перемога Віндмана допомагає залишити округ в руках демократів та підтримати надію партії отримати більшість у Палаті представників.

Дивіться також Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

Що відомо про Євгена Віндмана

49-річний Євген Віндман замінить демократку Ебігейл Спанбергер у Палаті представників, оскільки вона вирішила балотуватися на посаду губернатора.

Євген Віндман народився в Україні та є колишнім підполковником армії США, юристом і братом-близнюком Олександра Віндмана. Брати народилися у Києві в 1975 році. Їхня мати померла, коли їм було по три роки, після чого їхній батько емігрував з дітьми до США, оселившись у Брукліні.

З 2018 року Віндман працював заступником юридичного радника в Раді національної безпеки США.

Цікавим є те, що обидва брати Віндмани стали викривачами у справі щодо телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка призвела до першого імпічменту проти Трампа. Тоді вони висловили занепокоєння можливим тиском з боку Трампа на Україну для початку розслідування справи Джо Байдена та його сина Гантера. Після цього обох братів звільнили, причому у Пентагоні заявили, що Євген Віндман зазнав помсти з боку адміністрації Трампа.

У видані зауважили, що Дональд Трамп – єдиний президент США, якому двічі оголошували імпічмент. Вперше це сталося через його телефонний дзвінок із Зеленським у 2019 році, коли Трамп закликав розслідувати діяльність компанії Burisma, пов’язану з Гантером Байденом, сином Джо Байдена, який на той час був його політичним опонентом. Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа, однак Сенат його виправдав.