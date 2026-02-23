"Єдиний син у мами": ДНК-експертиза підтвердила загибель Євгенія Гомзякова з Львівщини
- Євгеній Гомзяков загинув на війні за Україну 6 жовтня 2024 року в районі Цукурине Донецької області.
- Гомзяков служив кулеметником з позивним "Малік".
Майже чотири роки минуло з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стількома роками опору наша країна завдячує тим, хто кладе своє життя на вівтар її свободи. Серед них – Євгеній Гомзяков.
Більше ніж рік Євгеній Гомзяков вважався зниклим безвісти. Лише цього тижня ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Про це повідомляє Сокальська міська рада.
Дивіться також Лише рік, як повернувся з полону: у Моршині раптово помер захисник Микола Комаров
Що відомо загиблого Євгенія Гомзякова?
Євгеній Гомзяков народився у 1982 році у Казахстані. Коли йому виповнилось 2 роки, вони разом з мамою переїхали в Україну. Родина мешкала у селищі Жвирка. Тут Євгеній закінчиі місцеву школу.
У 2017 – 2020 роках він навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю "газозварювальник". Згодом працював на фірмі "Галнафтохім".
Євгеній – єдиний син у своєї матері. Власної сім'ї він створити не встиг.
Останні п'ять років чоловік проживав у Дніпрі, звідки був мобілізований 21 липня 2024 року до лав ЗСУ.
Гомзяков служив кулеметником і мав позивний "Малік".
Герой загинув 16 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.
Що відомо про останні втрати України у війні?
34-річний поліцейський Сергій Чайка з позивним "Слідак" загинув на фронті під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки. Чайка служив водієм бойової броньованої машини.
ДНК-експертиза підтвердила загибель військового Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберґ", який з 2023 року вважався зниклим безвісти.
Львівщина попрощалася із членами екіпажу вертольота Мі-24, які загинули під час бойового завдання. Серед загиблих – Олександр Шемет, Ярослав Сачик, Дмитро Попадюк, Ігор Тоганчин.