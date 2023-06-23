Цю тв*рину зупинимо, – Пригожин заявив, що Шойгу втік із Ростова, й погрожує Кремлю

Вечір 23 червня, схоже, видався для окупантів по-літньому спекотним. Євгеній Пригожин заявив, що російські військові потужно вгатили по вагнерівцях. А Сергій Шойгу начебто втік із Ростова.

Цього разу Пригожин не зняв відео. Натомість він вирішив заспамити соцмережі своїми аудіо. Їх підхопили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Пригожин заявив, що Шойгу втік з Ростова

Ватажок вагнерівців заявив, що з Ростова Шойгу тікав, "як баба". До всіх гріхів Пригожина додаємо ще й сексизм.

Шойгу щойно боягузливо втік з Ростова. В 21:00. Він втік перелякано, як баба, щоб не пояснювати, для чого він завдавав ракетні удари. Цю тв*рину (Шойгу – 24 Канал) зупинимо,

– пообіцяв "кухар Путіна".

У наступному аудіо Пригожин заявив, що Шойгу начебто спеціально прибув до Ростова, аби звідти трішки "підсмалити" вагнерівців та використав для цього артилеристів та пілотів.

"Кухар Путіна" погрожує Кремлю

Далі Пригожин традиційно перейшов до погроз Кремлю. "Кухар Путіна" заявив, що вагнерівців – 25 тисяч, і всі вони начебто йдуть "розбиратися" та "закінчувати з цим". Прігожин додав, що мовиться нібито не про "воєнний переворот, а марш справедливості".

Начебто удар по вагнерівцях – що відомо

Увечері 23 червня Пригожин впав в істерику через начебто ракетний удар по вагнерівцях. Він повідомив, що нібито є багато жертв. У мережі опублікували навіть відповідне відео. На ньому вцілілі вагнерівці панікують черед удар та дуже багато лаються.

В InformNapalm заявили, що відео виглядає постановою. А "ракетні удари" нагадують піонерські багаття. Вочевидь, Пригожин вирішує цим відео внутрішні питання боротьби за владу.