Речниці ДСНС Дніпропетровщини Євгенії Дудці просять надати звання Героя України посмертно

17 березня 2023, 13:35
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Джерело:

сайт Президента України

В Україні просять надати звання Героя посмертно речниці ДСНС Дніпропетровщини Євгенії Дудці. Вона боролася за своє життя протягом 11 місяців.

З відповідною петицією звернулися до президента України Володимира Зеленського. Вона має набрати 25 тисяч голосів.

До теми Боролася за життя 11 місяців: у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою

Євгенії Дудці просять надати звання Героя України

32-річна Євгенія Дудка померла через отримані поранення внаслідок ракетного удару по аеропорту Дніпра 10 квітня 2022 року. У той момент жінка фіксувала наслідки воєнного злочину російських терористів.

Після цього Євгенія перенесла понад 11 операцій та лікувалася у Німеччині. Згодом вона повернулася в Україну і, на жаль, 7 березня померла в одній з київських лікарень. Попрощалися з нею 10 березня у рідному Дніпрі.

Зауважимо, що на момент виходу статті відповідна петиція набрала понад 1 184 голосів, однак необхідно – 25 тисяч.

Що відомо про Євгенію Дудку

  • 10 квітня 2022 року відбулася ракетна атака на аеропорт Дніпра. Коли на місце аварії прибули рятувальники, Росія завдавала повторного удару. Постраждало 6 працівників ДСНС, а Євгенія отримала найтяжчі поранення.
  • У лютому 2023 року Євгенія повернулася в Україну, оскільки була незадоволена лікуванням за кордоном.
  • 7 березня жінка померла. Вона боролася за життя 11 місяців.
  • До речі, пам'ять загиблої вшанувала українська співачка Тіна Кароль. Вона висловила співчуття сім'ї загиблої. Знайомство з Євгенією Дудкою відбулося торік у листопаді під час лікування у Берліні.
  • 10 березня відбулася церемонія прощання з пресофіцеркою. В останню путь речницю ДСНС Євгенію Дудку проводили у Дніпрі. Церемонія відбулася у Храмі Пресвятої Богородиці.
Автор: Софія Ковнір