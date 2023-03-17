Речниці ДСНС Дніпропетровщини Євгенії Дудці просять надати звання Героя України посмертно
Джерело:сайт Президента України
В Україні просять надати звання Героя посмертно речниці ДСНС Дніпропетровщини Євгенії Дудці. Вона боролася за своє життя протягом 11 місяців.
З відповідною петицією звернулися до президента України Володимира Зеленського. Вона має набрати 25 тисяч голосів.
До теми Боролася за життя 11 місяців: у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою
Євгенії Дудці просять надати звання Героя України
32-річна Євгенія Дудка померла через отримані поранення внаслідок ракетного удару по аеропорту Дніпра 10 квітня 2022 року. У той момент жінка фіксувала наслідки воєнного злочину російських терористів.
Після цього Євгенія перенесла понад 11 операцій та лікувалася у Німеччині. Згодом вона повернулася в Україну і, на жаль, 7 березня померла в одній з київських лікарень. Попрощалися з нею 10 березня у рідному Дніпрі.
Зауважимо, що на момент виходу статті відповідна петиція набрала понад 1 184 голосів, однак необхідно – 25 тисяч.
Що відомо про Євгенію Дудку
- 10 квітня 2022 року відбулася ракетна атака на аеропорт Дніпра. Коли на місце аварії прибули рятувальники, Росія завдавала повторного удару. Постраждало 6 працівників ДСНС, а Євгенія отримала найтяжчі поранення.
- У лютому 2023 року Євгенія повернулася в Україну, оскільки була незадоволена лікуванням за кордоном.
- 7 березня жінка померла. Вона боролася за життя 11 місяців.
- До речі, пам'ять загиблої вшанувала українська співачка Тіна Кароль. Вона висловила співчуття сім'ї загиблої. Знайомство з Євгенією Дудкою відбулося торік у листопаді під час лікування у Берліні.
- 10 березня відбулася церемонія прощання з пресофіцеркою. В останню путь речницю ДСНС Євгенію Дудку проводили у Дніпрі. Церемонія відбулася у Храмі Пресвятої Богородиці.