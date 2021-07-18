Як розповіла голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі, публічно харківський осередок партії ще не озвучував прізвищ. Хоч зазвичай неофіційна передвиборча кампанія стартує швидше, ніж офіційна.
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Я поки не бачу серед своїх колег нікого, хто б прицільно вже працював по Харкову,
– наголосила Кравчук.
Чи збирається Аваков очолити Харків
Офіційного підтвердження того, що Аваков хоче очолити Харків наразі немає. Проте головне для політика – мати бажання змагатися за крісло мера.
"Має бути якесь бажання балотуватися. Це ж не призначення на мера Харкова, це виборча кампанія", – підкреслила Кравчук.
Разом із тим, політикиня підтримала свого колегу Олександра Корнієнка у цьому питанні. Вона зазначила, що якщо Аваков захоче балотуватися від "Слуги народу", таке рішення може бути прийняте.
Дивіться повне інтерв'ю Євгенії Кравчук на 24 каналі: відео
Вибори мера Харкова 2021 року: що відомо
- Харків'яни обирали очільника міста разом зі всією Україною в жовтні 2020 року.
- У зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса у грудні 2020 року, Харківська міськрада достроково припинила його повноваження як мера.
- Верховна Рада навесні 2021 року призначила позачергові вибори у Харкові.
- Про бажання поборотися за місце мера Харкова заявили Михайло Добкін, Ігор Терехов і Анатолій Родзинський.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що найкращим кандидатом буде Арсен Аваков.
- Українські медіа повідомили, що Арсен Аваков не планує брати участь у виборчій гонитві.
- Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив рейтинг потенційних кандидатів у мери Харкова.