Тіло військового Євгенія Плітка знайшли у лісі: рідні кажуть про підозрілі обставини його смерті

14 травня у лісі поблизу військової частини біля Черкас знайшли тіло 44-річного військового Євгенія Плітка з Кіровоградської області. З січня 2025 року чоловік перебував у розшуку після того, як вчинив СЗЧ.

Сестра померлого Тетяна Гречана розповіла Суспільному, що її брат після СЗЧ разом із цивільною дружиною проживав у місті Бахмач Чернігівської області. Саме там 5 травня його затримали поліцейські, передає 24 Канал.

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Що сталося

Як вдалося з'ясувати Тетяні, з Бахмача військова служба правопорядку перевезла його у Ніжин. Звідти чоловіка мали доправити у військову частину, яку він залишив, та чекати суду. Як її брат опинився на Черкащині, жінці пояснити ніхто не може.

Має ж бути акт затримання, номер автомобіля та номер військової частини, до якої його мали доставити, немає нічого. Невже можна отак взяти людину і повезти її бозна-куди,

– обурюється сестра померлого.

Про смерть брата вона дізналася 17 травня від спільного товариша.

За словами поліції, чоловіка знайшли мертвим у лісі поблизу однієї з військових частин Черкас. При ньому не було паспорта, мобільного телефона та посвідчення учасника бойових дій. В руці він мав затиснуті ключі від автомобіля. Два дні правоохоронці встановлювали його дані та шукали родичів.

19 травня Тетяна Гречана з чоловіком поїхала у Черкаси в морг на впізнання брата. Напередодні поліція її попросила привезти документи, які підтверджують, що вона сестра Євгена. Інакше чоловіка поховають, як невстановлену особу.

Поліцейський Павло Рожко сказав жінці, що її брат, ймовірніше, помер від переохолодження. Його тіло начебто випадково знайшли у лісі, слідів насильницької смерті на ньому немає.

Також поліцейський віддав Тетяні ключі від машини, які були затиснуті у руці померлого. Жінка здивувалася, адже інормарки у брата ніколи не було. Окремо на цих же ключах були ще два – від ще однієї машини і від квартирних дверей чи під'їзду.

Після поліції Тетяна поїхала у морг. Паталогоанатом їй повідомив, що причина смерті поки не встановлена, ознак насильницької смерті на тілі не знайшли.

Його тіло все було у царапинах. Але мова про переохолодження, як говорив поліцейський, не йде. Одяг брата не віддали, а чомусь спалили. Аналізи відправили на Київ, результати будуть готові через місяць-півтора,

– розповіла Тетяна.

Тим часом поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 115 "Умисне вбивство" з приміткою "природна смерть".

Що відомо про Євгенія Плітка

За словами Тетяни Євгеній Плітко – ветеран війни. У 2014 році він брав участь в АТО, служив снайпером. Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували. Він воював у 61 окремій механізованій Степовій бригаді на Херсонському та Донецькому напрямках

У жовтні 2022 року Євгеній отримав поранення. Після лікування він повернувся на фронті. Тетяна каже, що під час його відпустки помітила, що у брата була розхитана нервова система. Жінка картає себе за те, що не звернулася за допомогою до психологів.

Наразі вона налаштована знайти винних у смерті брата. Жінка наполягає на передачі справи Державному бюро розслідувань. Вона готова оголосити голодування на центральній площі Києва.

"Мій брат захищав Україну, він був військовослужбовцем, ветераном війни, учасником бойових дій. Як він опинився в лісі, якщо він зник, чому його не шукали, куди зникли його документи, звідки взялись ключі від авто? Питань у мене дуже багато", – каже сестра померлого.