Кінець путінського футболу. Це був розгром. Поразки на Євро-2020 футбольної збірної Росії від Данії чекали. Але 1:4... "Чорт забирай, Холмс! Як?!" Далі читайте російською.

Извинений тренера сборной России перед болельщиками ждали. Но чтобы тренер Черчесов с улыбочкой начал рассказывать чепуху о "форме", вместо заявления об отставке… Такой наглый поворот после поражения 1:4 и бесславного вылета с чемпионата…

Интересно Путин опустился на пятое место

Это в духе "она утонула"

И бесчисленных провалов российского начальства под лозунгом "делай что хочешь, и ответственности никакой". Что с футболом, что с ковидом – схема одна.

Значение произошедшего вчера в том, что завершилась эпоха, когда начальство пыталось отвлечь внимание граждан футбольными зрелищами от насущных проблем страны. Нужны были, если не победы, то надежды на эти победы или полууспехи. Как выступление команды "космос-Стаса" на Чемпионате мира – 2018.

Да, Путин повышает вам пенсионный возраст, отнимает деньги, но вот есть же футбол! Смотрите, смотрите на гладиаторов, с честью поверженных Хорватией!

Теперь, спустя три года, предложить гражданам для отвлечения внимания нечего. Даже достойных поражений нет. Разве что показать дырки в воротах, расстрелянных шквальными датскими ударами. Да нашего несчастного вратаря, бившегося до последнего.

Не пропустите Путин коснулся Байдена и подобрел

Безвольная российская сборная, без рисунка игры, не умеющая играть в комбинационный футбол, способная лишь перекидывать мяч и разрушать – привлечь внимание не способна. Это худшая команда Евро-2020. Самая неинтересная.

"Вот и все, что было. Вот и все, что было. Ты, как хочешь, это назови…" – пел Вахтанг Кикабидзе.

Запах славы здесь не кружит

Покидая эпоху пивного футбола, уходя из разгульных "нулевых" и провальных "десятых", оставляя позади время истошных воплей ("болеем за наших", "вперед, Россия"), мы видим лишь сожженные развалины, в которые были вложены миллиарды. Да выцветшие триколоры, лежащие на земле тряпичной плотью.

Букмекерские крысы снуют – принимают ставки на поражение...