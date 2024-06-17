Румунські депутати достроково завершили засідання, аби подивитися матч Євро-2024
Джерело:News.ro
Ввечері 17 червня у першому матчі групи на Євро-2024 зіткнулися збірні Румунії та України. Члени румунської Палати депутатів вирішили припинити засідання, щоб встигнути подивитися футбольне протистояння.
Так, матч закінчився позитивом для Румунії – їх збірна виборола перемогу в України з рахунком 3:0. Відомо, що це востаннє країна грала на Чемпіонаті Європи з футболу вісім років тому.
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Футбол – найголовніше
Палата депутатів Румунії 17 червня зупинила пленарне засідання, аби встигнути подивитися перший матч країни на Євро-2024. Президент сесії, соціал-демократ Даніель Сучіу оголосив про рішення після обговорення у комітеті лідерів.
У результаті обговорення з керівниками груп ми погодилися, що робочий графік на сьогодні має зупинитися на цьому, щоб ви всі встигли подивитись матч Румунії, який через вісім років, нарешті, на Чемпіонаті Європи. Вперед, Румуніє!
– сказав Сучіу з трибуни.
Повідомляється, що зустріч перервали о 15:40. Футбольний матч почався за 20 хвилин – о 16:00. Для української та румунської збірних він став першим матчем на чемпіонаті з футболу Євро-2024.
Матч Україна – Румунія
- Стартовий поєдинок України та Румунії на Євро-2024 провели на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Зустріч двох команд закінчилася розгромним рахунком 3:0 на користь румунської збірної.
- Суперники України відкрили рахунок вже на 30-й хвилині. Андрій Лунін помилився при виносі від воріт, румуни вивели на удар Ніколае Станчу, а той поклав мʼяч у девʼятку.
- На 53-й хвилині Резван Марін здалеку з правого флангу поклав м'яч під ліву стійку.
- А ще за чотири хвилини Ман зайшов до правого флангу штрафного й покотив на порожні ворота для Дрегуша, який і закотив заключний м'яч.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував програш так: "Очевидно, що були різні складові гри. Ми мали володіння, але не створили гольових моментів. Ніхто не очікував такого результату".
- Вже цієї п'ятниці, 21 червня, на Україну чекає матч зі збірною Словаччини. Гра в Дюссельдорфі розпочнеться о 16:00.
- Варто також вказати, що Словаччина також завершила свій перший матч у рамках Євро-2024. Збірна країни перемогла Бельгію з рахунком 1:0.