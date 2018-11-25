"Євробляхарі" знову масово перекривають дороги: фотофакт

У неділю, 25 листопада, власники авто на іноземних номерах перекрили дороги через набуття чинності законів №8487 та №8488, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Рух заблоковано на трасі Київ-Ковель-Ягодин ("Варшавка") в Любомлі, Ковелі та біля пропускного пункту "Ягодин", передає "Апостроф".

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Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook повідомив, що люди на кордонах перекривають пропускні пункти: Раву-Руську, Краківець, Устилуг, а також Ягодин.



Протести "євробляхарів"



Власники "євроблях" перекривають дороги



Протест

"За словами людей: люди хочуть розуміння, що їм зараз робити, пояснень і шлях як все зробити правильно. Інші обурені ситуацією і такими законами", – йдеться у повідомлені.

Зінкевич також повідомив, що через перекриття дороги перед пропускним пунктом Ягодин, що у Волинській області, на територію митниці під'їхало підкріплення прикордонників.



Мітинг власників авто на іноземних номерах



Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

Чого вимагають "євробляхарі"?З 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні. 8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власникі "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями. Термін у півроку для розмитнення авто на єврономерах водіїв не задовільнив. Також активісти вимагають акцизної ставки не більше 40%.

Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео