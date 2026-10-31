Єврокомісія підготувала механізм виділення Україні ще 45 мільярдів євро кредиту, – Reuters

Єврокомісія розробила механізм виділення Україні 45 мільярдів євро кредиту до кінця 2027 року. Половину загальної узгодженої суми у 90 мільярдів планують надати вже у 2026 році.

Як повідомляє Reuters, розроблений механізм має забезпечити стабільне надходження коштів на тлі масштабних фінансових потреб Києва.

Що відомо про новий кредит

Брюссель схвалив загальну кредитну програму обсягом 90 мільярдів євро до кінця 2027 року, яка передбачає поетапне виділення траншів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова пропозиція забезпечить Україні необхідну фінансову передбачуваність і допоможе підтримувати роботу основних державних послуг. Європейські фахівці також дали позитивну оцінку українській стратегії фінансування.

З обсягу фінансування, передбаченого на наступний рік, 13,3 мільярда євро підуть на підтримку державного бюджету. Ще 31,7 мільярда євро безпосередньо спрямують на фінансування українського оборонно-промислового комплексу.

Водночас за програмою Ukraine Facility Брюссель запропонував надати 8,04 мільярда євро. Ця сума виявилася на 264,6 мільйона євро меншою від початкового запиту Києва через неповне виконання індикаторів щодо наглядових рад держпідприємств і підготовки до лібералізації енергетичних ринків.

До речі, Україна та Фінляндія домовилися про масштабний фінансовий пакет на суму 240 мільйонів євро. Ці кошти підуть на відбудову критичної інфраструктури та посилення оборонного сектору.