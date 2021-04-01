Єврокомісія подала судовий позов проти Польщі

Єврокомісія подала до Європейського суду юстиції позов проти Польщі. У ЄС вважають, що держава порушує права суддів і принципи незалежності судової системи.
Джерело:Deutsche Welle
Таке рішення Єврокомісія прийняла, щоб захистити права суддів та змінити закон про судову систему.
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Яке рішення прийняли у ЄС
У Єврокомісії вважають, що закон про судову систему Польщі підриває принцип незалежності судової системи та дозволяє тиснути на суддів.
Єврокомісія прийняла рішення про подання до Європейського суду юстиції позову проти Польщі. Це частина процедури усунення порушень у польському законі про реформу судової системи, який набув чинності у лютому 2020 року. Єврокомісія почала процедуру усунення порушень Польщі у квітні 2020 року,
– сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
У ЄС хочуть, щоб рішення про скасування імунітету суддів приймалися не державою, а незалежним органом.
На думку Єврокомісії, закон про реформу судової системи Польщі підриває принцип незалежності судової системи і дозволяє чинити тиск на суддів, які ризикують звільненням за рішенням держави.
Що цьому передувало
- Уже кілька років в Польщі тривають обговорення та суперечки стосовно судової системи.
- У грудні 2019 року навіть йшлося про ризики виключення Польщі з Євросоюзу.
- З лютого 2020 року в Польщі прийняли закон, за яким можуть карати суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень чи кадрові призначення. Покаранням може бути штраф, пониження на посаді чи звільнення.
- У квітні 2020 року Єврокомісія почала розслідування через ймовірне порушення принципу незалежності суддів у судовій системі Польщі.