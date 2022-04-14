Єврокомісія визнала указ Путіна про оплату газу рублями порушенням санкцій, – ЗМІ

Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Його виконання – це порушення санкцій.

Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерело.

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Нова процедура передасть повний контроль російській державі щодо того, коли транзакцію буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань,

– зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, це також дало б Москві контроль над застосованим обмінним курсом, яким вона могла б маніпулювати на свою користь.

Однак найважливішим є те, що механізм буде порушувати обмежувальні заходи, які ЄС ухвалив у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що 31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте, лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.

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