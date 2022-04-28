Єврокомісія внесла пропозиції спростити легальну міграцію до ЄС

У Єврокомісії внесли пропозицію спростити легальну міграцію до країн Євросоюзу. Зокрема це стосується українців, які рятуються від російської агресії.

Єврокомісія пропонує змінити 2 директиви Євросоюзу – про тимчасове та постійне проживання на території ЄС. Таким чином планують залучити до ЄС нові таланти.

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Що передбачають зміни

Тепер Єврокомісія пропонує дати можливість подавати заявки на тимчасове проживання не лише в країні, у якій хоче працювати та чи інша особа, але й на території країни, в якій вона живе. Зараз на розгляд заяви відводять 4 місяці. У ці терміни пропонують включити видачу візи, необхідної для в'їзду до цієї держави ЄС, а також проведення перевірки на ринку праці.

Крім того, Єврокомісія пропонує скасувати обмеження, яке унеможливлює зміну роботодавця тим, хто має тимчасову посвідку на проживання. У разі втрати роботи вона може діяти ще 3 місяці.

За умови проживання не менше 5 років на території однієї країни Євросоюзу, люди з третіх країн можуть податися на отримання безстрокового дозволу на проживання.

Пошук українських талантів

Єврокомісія схвалила також пілотний проєкт для пошуку талантів з України. У середині 2023 року в ЄС планують створити спеціальну платформу, де зможуть зареєструватися люди з певною кваліфікацією, які живуть у третіх країнах, але бажають працювати в Євросоюзі, однак для українців такий проєкт хочуть запустити уже цього літа.

У Єврокомісії аргументують таке рішення тим, що цей проєкт може допомогти українським біженцям адаптуватися в Євросоюзі. До кінця цього року такий проєкт має запрацювати для громадян Марокко, Тунісу та Єгипту.

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