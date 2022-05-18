Європа – дефіцитний ринок, – Куюн пояснив, чому проблема з браком пального не зникає

Проблема з браком пального на український заправках досі не зникла. Разом з тим уряд призупинив держрегулювання цін на бензин.

Це зробили, аби оператори ринку могли наситити його необхідним ресурсом. Про це 24 каналу розповів Сергій Куюн – директор "Консалтингової групи А-95".

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Основні проблеми з пальним в Україні

За його словами, зараз головна проблема з нестачею пального полягає у тому, що Україна втратила майже 100% джерел його постачання.

Відповідно, зараз намагаються побудувати новий ринок та завозити пальне з Європи. Хоча цього раніше ніхто й ніколи не робив.

Це дуже складна задача. Вона швидко не розв'язується, тому зараз нам не вистачає пального. Зараз ми не можемо завести стільки, скільки нам реально потрібно. Річ у тім, що Європа – це дефіцитний ринок,

– пояснив Куюн.

Наприклад, Польщі потрібно 7 мільйонів тонн імпорту нафтопродуктів щорічно, попри те, що у них є 2 заводи. Тоді як Україні потрібно 6 мільйонів тонн.

"Тобто наші потреби пропорційні з дефіцитом однієї Польщі. Відповідно це дуже нелегке завдання", – додав він.

Разом з тим, вже навіть вдалося знайти ці об'єми пального для України. Однак зараз не можуть їх привезти з Європейських портів. Тож для цього потрібен час.

Раніше Куюн заявляв, що очікує , що дефіцит пального трохи згасне до кінця травня 2022 року. При цьому обмеження залишаться, хоч їх і послаблять.

Куюн пояснив, чому пального досі бракує: дивіться відео

Чому виник дефіцит пального