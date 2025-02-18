Європа готова і хоче гарантувати безпеку Україні, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова надати гарантії безпеки Україні. Відповідні висновки він зробив після екстреного саміту в Парижі, який пройшов 17 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис генсека НАТО в соцмережі X. Варто зазначити, що участь у безпековому саміті узяли лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії.

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Європа готова взяти на себе гарантії безпеки

Марк Рютте заявив, що європейські лідери продемонстрували свою готовність взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки України.

Готові і хочуть. Це мій погляд на сьогоднішню зустріч у Парижі. Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і хочуть інвестувати набагато більше в нашу безпеку,

– пояснив генеральний секретар НАТО.

За його словами, надалі потрібно буде також вирішити деталі, але "зобов'язання чіткі".

Нагадаємо, після саміту європейських лідерів у Парижі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа повинна надалі підтримувати Україну та мати спільну позицію із США щодо питань безпеки. Водночас він додав, що його дратують пропозиції щодо відправлення європейських військ в Україну, оскільки вони є "спекулятивними" і випереджають будь-які мирні переговори.