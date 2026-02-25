Війна змінила статус України назавжди: історик пояснив, чому без Києва не буде нової Європи

Війна перетворила Україну на ключового гравця європейської безпеки. Європа дедалі більше усвідомлює, що нову архітектуру безпеки без України не збудувати – особливо на тлі ненадійності американських гарантій.

Історик і публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак пояснив 24 Каналу, що російсько-українська війна може нарешті змусити Європу набути життєздатної форми.

Чи може Україна обійтися без допомоги Європи?

Попри коливання на фронті, Україна суттєво зросла як геополітичний суб'єкт, хоча й ціна надзвичайно висока. Водночас втрата Донбасу і Криму кардинально змінила географію та демографію країни – Україна стала внутрішньо значно однорідніша, ніж була до війни.

Це дозволяє нам більше не зациклюватися на болючих довоєнних суперечках. Вплив олігархів суттєво зменшився – Україна перестала бути олігархічною державою, і хоча нові олігархи ще можуть з'явитися, з цією проблемою ми принаймні впоралися. А головне – в українському суспільстві з'явився потужний консенсус щодо нульової толерантності до корупції,

– зазначив Грицак.

Скептицизм щодо Європи доречний, але не зараз, бо без європейської допомоги Україна не може обійтися. Попри всі недоліки ЄС, серед європейських політиків і виборців існує базовий консенсус на користь підтримки України.

Європейська допомога йде повільно і не в тих обсягах, які потрібні, але вона є – і рівень підтримки залишається стабільним вже пів року. До того ж у технологічному вимірі Україна без Європи та Заходу просто не обійдеться.

"Конфігурація Європи, мабуть, зміниться – це буде вже не та Європа, яка є зараз, а ширше об'єднання, що може включати Британію, Канаду та Коаліцію охочих. Скепсис ми собі зараз дозволити не можемо – нехай він прийде пізніше, після того, як ми досягнемо стратегічної мети: вийти з тіні Росії та повернутися на Захід", – сказав Грицак.

Чи може Європа гарантувати безпеку без України?

Європа довго почувалася захищеною під американською парасолькою НАТО і не надто боялася Путіна. Але коли ця парасолька похитнулася через погрози Трампа, стало очевидно: без України, яка тримає фронт, європейську безпеку не збудувати.

У відносинах з проросійськими сусідами – Угорщиною і Словаччиною – варто дочекатися квітневих виборів в Угорщині, які можуть змінити ситуацію. Натомість набагато важливішою є Польща – вона не втрачена, і Україна має докласти максимум зусиль, щоб зберегти її як ключового союзника на шляху до Європи.

Фіцо та Орбан не представляють усіх своїх громадян – Будапешт, наприклад, є досить ліберальним і проукраїнським, а угорська опозиція поділяє українські цінності. Тому Україна має шукати поле для маневру, працюючи не лише з урядами, а й з суспільством та опозиційними силами цих країн.

"Зараз для нас найважливіша позиція великих європейських гравців – Німеччини, Франції та Британії, яка, попри вихід з ЄС, залишається впливовою силою. Ключову роль гегемона нової Європи відіграватиме Німеччина – і в центрі цієї нової конфігурації надзвичайно важливе місце займатиме сама Україна", – наголосив Грицак.

Зверніть увагу! Політолог Олег Лісний пояснив, що затримки ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії не випадкові. За його словами, проблема криється не лише в позиції Угорщини чи Словаччини, а в системних недоліках механізму прийняття рішень у самому ЄС.

