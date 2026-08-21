Насамперед варто зазначити, що це відео стало першим політичним маніфестом Михайла Федорова, який майже офіційно заявив про свій намір продовжувати політичну кар'єру, хоча раніше говорив, що таких амбіцій не має. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що стосується теми виборів, корупції та роботи Міністерства оборони під час війни, то тут все значно складніше.

Чи потрібні вибори в Україні?

Зараз абсолютна більшість українців (74%) виступає за зміну органів влади, зокрема президента. Але найголовніше – після завершення бойових дій (і воєнного стану). Якщо дискусія продовжуватиметься, кількість тих, хто допускатиме президентські вибори ще під час війни, може збільшуватися.

Що цікаво, така тенденція торкнулася навіть тих людей, які повністю підтримували повернення Федорова на посаду міністра оборони. Утім, думки щодо початку виборів помітно розділилися.

Проведення виборів під час війни, мало того, що робить державу і суспільство вкрай вразливими перед ворогом, у нас ще і є пряма конституційна заборона на їх проведення, тож такі рішення потребуватимуть законодавчих змін.

Тема виборів підіймається не вперше, але все якось замикається на питаннях безпеки та доступу виборців до голосування. Бо справді, велика кількість військових зараз перебуває як на лінії фронту, так і на службі в різних містах в тилу. І як це зробити – питання, яке поки не має відповіді.

А слово українського війська, завдяки якому ми можемо говорити про проведення волевиявлення, є надзвичайно потрібним і вкрай важливим у виборі майбутнього України. Ігнорувати голос Сил оборони – це самогубство для держави, і це було б вкрай неправильно.

За яких умов вибори можливі?

Михайло Федоров говорив про необхідність знайти правильний шлях, щоб вибори були безпечними й демократичними, щоб до голосування могли долучитися військові та українці, які перебувають за кордоном. Але як це зробити, які є механізми чи пропозиції, суспільство не почуло. Утім, активно почало сперечатися про те, чи можливо це зробити.

Я теж вважаю, що провести вибори в Україні потрібно, але виключно за умов повної безпеки – якщо не буде обстрілів і ми зможемо організувати повний цикл виборчого процесу.

Можна сказати ніби у нас є певний досвід, бо вибори у 2014 та 2019 роках ми якось проводили, але тоді були зовсім інші обставини. Так, активні бойові дії продовжувалися на сході, але масованих обстрілів більшість українців не бачила і навіть не знала, що це таке.

Сьогодні ж, враховуючи велику кількість повітряних тривог і перехід війни у реактивну фазу, росіяни можуть запускати дрони та ракети впродовж дня, щоб зривати виборчий процес, атакувати дільниці та створювати постійну небезпеку.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова провести загальнонаціональні вибори та референдум, але виключно за умови запровадження двомісячного перемир'я на фронті.

У Кремлі від цього відмовились, навіть попри те, що публічно постійно говорять про "неонацистський режим, який сидить у Києві", але на перемир'я не йдуть і, схоже, не хочуть нічого змінювати.

Реакція на вибори в ЄС та Україні

Речниця Європейської комісії Аніта Гіпер заявила, що Україна сама має вирішити, коли проводити вибори, зважаючи на власне законодавство. Європейські посадовці ніколи не змусять нас до виборів, бо це було б прямим втручанням у внутрішню політику. Але позиція ЄС така: ви, мовляв, вирішуйте самі.

Більше того, я не виключаю, що в Європі розглядають варіант визнання таких виборів, навіть якщо забезпечити абсолютно рівну участь усіх українців буде складно.

Тому питання не лише в тому, чи можна технічно провести голосування. Питання в тому, як результати таких виборів сприйме саме українське суспільство. Чи не стане це початком ще більшого розколу і втрати єдності, яка необхідна для боротьби проти Росії?

Країна-агресорка, вочевидь, намагатиметься засунути свої брудні руки у виборчий процес.

Чому розмови про вибори почалися саме зараз?

Є ще одна річ, яку я не виключаю: початок такої розмови в Україні не міг відбутися без хоча б мовчазного погодження із нашими західними партнерами. Тому що на вибори потрібні гроші. Партнери повинні будуть їх визнати, а обраного або переобраного президента – вважати легітимним і законним.

Але тут важливо не перебільшувати. Я лише теоретично говорю, що такі теми можуть підніматися в різних іноземних високих кабінетах. Тому я б зараз не намагався вгадувати, коли саме в Україні можуть відбутися вибори й чи відбудуться вони ще до завершення війни.

Ще зовсім недавно сама розмова про вибори під час війни була майже табуйованою. Тепер цю тему публічно порушує Федоров, про неї сперечається суспільство, а Європа говорить Україні: це ваше рішення.

Виборів ще немає. Але дискусія про них уже стала частиною української політики. І це, на мою думку, значно показовіше за будь-які розмови про можливу дату голосування.