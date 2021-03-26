Через Росію, Китай і вакцини, – Макрон заявив про світову війну нового типу

Еммануель Макрон заявив, що Європа зіткнулася зі світовою війною нового типу. Її спричинили пандемія коронавірусу і дії Росії та Китаю щодо вакцин.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в ситуації, що склалася, Європа має бути самостійною в питанні виробництва вакцин від COVID-19.

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Європа – перед новою війною

За словами глави Франції, Європа "стоїть перед світовою війною нового типу, перед обличчям атак", зокрема через "прагнення Росії та Китаю вплинути на світ за допомогою вакцин".

Ми створили можливість виробляти (вакцину – 24 канал). Ми перебуваємо в процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління,

– сказав французький глава.

Макрон наголосив, що Євросоюз розробив комплексну політику, яка дозволяє в другій половині 2021 року вийти на потужність виробництва у приблизно 2 − 3 мільярди доз вакцин на рік.

Президент Франції впевнений, що це дозволить задовольнити потреби ЄС й масово експортувати вакцину.