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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      БЛОГ Павло Ковтонюк
      Заступник міністра охорони здоров'я з 2016 по 2019 роки

      Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?

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      Чому карантин не діє в Україні?
      Чому карантин не діє в Україні? / Getty Images

      Ситуація в Європі щодо поширення COVID-19 дуже змінилася. Можливо, вона вас здивує. І точно вам не сподобається.

      Щоб краще оцінювати динаміку поширення в умовах тривалої пандемії, ВООЗ почав публікувати кількість нових випадків за останні 7 днів та приріст загальної кількості випадків за останніх 7 днів (у порівнянні з попередніми 7 днями).

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      Яка ситуація з пандеміє

      Вимірюючи у такий спосіб можна бачити, чи спалах "розгорається", просто "горить" або ж "тліє" і скоро закінчиться.

      У таблицях – сьогоднішній стан справ у Європі за цими показниками (повний дашборд):

      – Як і очікувалося, пандемія у Європі пересунулася на схід.
      Центром спалаху є Росія, наздоганяє Білорусь.
      Україна – у п'ятірці лідерів у Європі за приростом нових випадків.
      – Забудьте про Італію, Іспанію, Німеччину. Вони уже виходять з пандемії.
      – Дві країни Західної Європи, де спалахи ще відносно активні – Великобританія та Швеція. Перша ввела карантин пізніше за інші країни Західної Європи, друга – взагалі не вводила.

      поширення коронавірусу в україні та європі
      Карта поширення коронавірусної інфекції кардинально змінилась за 7 днів. Україна в п'ятірці за приростом нових випадків захворювання / Павло Ковтонюк / Facebook

      Щодо п'ятірки лідерів на сьогодні: Росія, Білорусь, Казахстан, Україна, Вірменія. Я не дуже добре знаю ситуацію у Казахстані та Вірменії. Ситуацію в Росії (яка ввела карантин запізно і у дивній формі) та Білорусі (взагалі не вводить карантин) можна було передбачити.

      Як пояснити ситуацію в Україні?

      Україна впровадила карантин синхронно з країнами Західної Європи, причому наш карантин був один з найбільш жорстких. Проте не лише країни "старої" Європи, але й центральноєвропейські, а також Польща, Литва уже виходять з пандемії.

      Як нещодавно сказав головний санітарний лікар, "карантин працює". Але, як бачимо, він працює якось поганенько.

      Проблема в тому, що не працює система тестування-виявлення-ізоляції. Карантин у Європі вводили в першу чергу для розгортання цієї системи.

      Литва, наприклад, стала одною з найкращих у світі за цими параметрами. Польща робить у кілька разів більше тестів ніж Україна та розміщує на ізоляцію у кільканадцять разів більше людей. Країни Західної Європи роблять у десятки разів більше тестів та мають потужні системи виявлення та ізоляції.

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      Україні потрібно зрозуміти, що карантин сам по собі – не працює. Час припинити покладатися лише на нього і нарешті іти за рекомендаціями ВООЗ та досвідом сусідів із західного, а не східного боку.

      Україна опинилася у непростій ситуації. Спалах в країні ще триває, він один з найактивніших у Європі. При цьому ми не знаємо його реального масштабу через низький рівень тестування. Карантин, який дотепер був єдиною надією уряду, більше не працює. З ним потрібно щось робити. Але і виходити з нього без налагодженого тестування та ізоляції – дуже ризиковано.

      Автор: Павло Ковтонюк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Публікації Європа Тести на коронавірус
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