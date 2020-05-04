Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?

Щоб краще оцінювати динаміку поширення в умовах тривалої пандемії, ВООЗ почав публікувати кількість нових випадків за останні 7 днів та приріст загальної кількості випадків за останніх 7 днів (у порівнянні з попередніми 7 днями).

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Яка ситуація з пандеміє

Вимірюючи у такий спосіб можна бачити, чи спалах "розгорається", просто "горить" або ж "тліє" і скоро закінчиться.

У таблицях – сьогоднішній стан справ у Європі за цими показниками (повний дашборд):

– Як і очікувалося, пандемія у Європі пересунулася на схід.

– Центром спалаху є Росія, наздоганяє Білорусь.

– Україна – у п'ятірці лідерів у Європі за приростом нових випадків.

– Забудьте про Італію, Іспанію, Німеччину. Вони уже виходять з пандемії.

– Дві країни Західної Європи, де спалахи ще відносно активні – Великобританія та Швеція. Перша ввела карантин пізніше за інші країни Західної Європи, друга – взагалі не вводила.



Карта поширення коронавірусної інфекції кардинально змінилась за 7 днів. Україна в п'ятірці за приростом нових випадків захворювання / Павло Ковтонюк / Facebook

Щодо п'ятірки лідерів на сьогодні: Росія, Білорусь, Казахстан, Україна, Вірменія. Я не дуже добре знаю ситуацію у Казахстані та Вірменії. Ситуацію в Росії (яка ввела карантин запізно і у дивній формі) та Білорусі (взагалі не вводить карантин) можна було передбачити.

Як пояснити ситуацію в Україні?

Україна впровадила карантин синхронно з країнами Західної Європи, причому наш карантин був один з найбільш жорстких. Проте не лише країни "старої" Європи, але й центральноєвропейські, а також Польща, Литва уже виходять з пандемії.

Як нещодавно сказав головний санітарний лікар, "карантин працює". Але, як бачимо, він працює якось поганенько.

Проблема в тому, що не працює система тестування-виявлення-ізоляції. Карантин у Європі вводили в першу чергу для розгортання цієї системи.

Литва, наприклад, стала одною з найкращих у світі за цими параметрами. Польща робить у кілька разів більше тестів ніж Україна та розміщує на ізоляцію у кільканадцять разів більше людей. Країни Західної Європи роблять у десятки разів більше тестів та мають потужні системи виявлення та ізоляції.

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Україні потрібно зрозуміти, що карантин сам по собі – не працює. Час припинити покладатися лише на нього і нарешті іти за рекомендаціями ВООЗ та досвідом сусідів із західного, а не східного боку.

Україна опинилася у непростій ситуації. Спалах в країні ще триває, він один з найактивніших у Європі. При цьому ми не знаємо його реального масштабу через низький рівень тестування. Карантин, який дотепер був єдиною надією уряду, більше не працює. З ним потрібно щось робити. Але і виходити з нього без налагодженого тестування та ізоляції – дуже ризиковано.